Mads Brügger trækker sin kommentar om, at han fortryder at have brugt Amira Smajic som Muldvarp tilbage.

Det skriver han i et opslag på det sociale medie X.

»Da jeg svarer, ved jeg ikke, hvornår kriminaliteten er blevet begået, og jeg er så lidt inde i sagen, at jeg heller ikke ved, at forbrydelsen kun blev straffet med dagbøder – og fordi jeg ikke når at tænke mig om, svarer jeg »umiddelbart nej«. Det svar vil jeg gerne trække tilbage nu, hvor jeg sat mig bedre ind i sagen,« skriver han på det sociale medie.



Mads Brüggers opslag kommer, efter han i et interview med Ekstra Bladet fortalte, at de nok ikke havde brugt dokumentarens hovedperson Amira Smajic, hvis de havde vidst, at hun kort inden optagelserne var blevet dømt for 'grov skødesløshed,' som B.T. tidligere på mandagen kunne afsløre.

Jeg bliver vist nødt til at præcisere mit interview til @EkstraBladet om den dom

der er dukket op på Amira - som jeg intet kendte til før i dag. Jeg svarer til sidst på et meget hypotetisk spørgsmål om at hvis vi havde kendt til dommen da vi startede ud, om vi så burde have brugt… — Mads Brügger (@MBrgger) June 3, 2024

Amira Smajics dom blev afsagt 1. februar 2022, og hun blev ifølge dommen gjort skyldig i at have udvist 'grov skødesløshed' i forbindelse med sit job som erhvervsjurist.

Dommen lød på 10 dagbøder af 1000 kroner.

Amira Smajic har ikke mulighed for at kommentere straffesagen, oplyser hendes advokat Carlo Siebert.

Af dommen fremgår det også, at Amira Smajic i 2017 blev idømt en bøde på 9.500 kroner for overtrædelse af færdselsloven.

B.T. forsøger at få en kommentar om kovendingen fra Mads Brügger, men det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt.

Tidligere på dagen fik B.T. dog fat I Mads Brügger. Her fortalte han følgende:

Jeg ringer vedrørende dommen mod Amira Smajic, som vi og Ekstra Bladet har skrevet om -

»Jeg har givet et interview til Ekstra Bladet om det. Jeg kendte ikke noget til det, TV 2 kendte ikke noget til det. Så bliver det meget hypotetisk om, at hvis jeg havde vidst, eller vi havde vidst det dengang og så videre - Jeg kender simpelthen ikke sagen godt nok til det. I må snakke med TV 2 om det.«

Hvornår blev du bekendt med dommen?

»Det blev jeg, da Ekstra Bladet ringede til mig.«

Fra i begyndte optagelserne, og indtil nu, har du ikke været bekendt med, at der lå den her dom fra omkring tidspunktet, hvor i begyndte optagelserne?



»Nej.«

Så bare en ekstra gang, i forhold til om du ville have brugt hende som kilde, hvis du havde været bekendt med det?

»Det er simpelthen for hypotetisk, og I må tale med TV 2 om det. Jeg er ikke TV 2s talsmand.«

Du har tidligere arbejdet sammen med Amira Smajic - er det ikke korrekt forstået?

»Det har jeg ikke nogen kommentarer til.«

Du vil ikke svare på, om du tidligere har været bekendt med hendes kriminelle aktiviteter?



»Det har jeg ikke nogen kommentarer til«