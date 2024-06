Midt under det spektakulære show skete det, der bare ikke måtte ske.

Kort efter blev tilskuerne vidner til en forfærdelig tragedie.

Under et airshow – eller en flyveopvisning – i den sydportugisiske by Beja kolliderede to stuntfly i luften søndag eftermiddag.

Et af flyene styrtede ned og eksploderede i et flammehav, skriver Reuters.

Desværre med fatale konsekvenser.

Flyets spanske pilot omkom i ulykken ifølge det portugisiske luftvåben (PAF), som organiserede flyveopvisningen.

Piloten i det andet fly, der var involveret i kollisionen, blev såret, men overlevede.

Efter dødsulykken besluttede PAF at aflyse resten af Beja AirShow, som er Portugals største airshow.