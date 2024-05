Hvis du har været til en håndboldkamp for nylig, så ved du også, at du kan gå hjem med tinnitus-lignende symptomer.

For musikken i håndboldhallerne har mere og mere overtaget showet med overgearede DJs, der sender dig tilbage til dine unge dage på Diskotek Harlekin i Holbæk eller Buddy Holly i Holstebro.

Det har Aalborg-træner Stefan Madsen for nylig haceleret over i Nordjyske, hvor han argumenterer for, at det taler sporten ned.

Men hvis du spørger landstræner Nikolaj Jacobsen, er det noget helt andet, der skal afskaffes fra håndboldhallerne.

Ja, de skal faktisk forbydes. Båthorn!

»Jeg synes, det er langt mere frygteligt at komme ud i håndboldhaller, hvor der er de der skide båthorn. Der skal jeg være ærlig at sige, så har jeg faktisk ikke lyst til at være i hallen,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Dem ville jeg ti gange hellere fjerne end musikken. Det er klart, man måske gerne vil ønske sig en mere autentisk stemning, men jeg synes, de er langt værre. For mig burde de forbydes. Det er frygteligt at sidde at høre på.«

Den opfordring er hermed sendt videre.