Efter syv år er det slut.

Den franske fodboldstjerne Kylian Mbappé bekræfter på flere sociale medier - herunder Instagram - at han forlader Paris Saint-Germain efter denne sæson.

»Jeg vil annoncere til jer alle, at det er mit sidste år i Paris Saint-Germain. Jeg forlænger ikke min kontrakt, og mit eventyr slutter om få uger,« siger superstjernen i en video.

»Jeg spiller min sidste kamp på Parc des Princes (klubbens hjemmebane, red.) på søndag. Det er mange følelser. Mange år, hvor jeg har været så heldig og haft den enorme ære at spille for den største klub i Frankrig. En af verdens største.«

Kylian Mbappé scorede sine to sidste mål i Champions League for PSG mod Barcelona. Han nåede aldrig at vinde verdens fornemmeste klubturnering med Paris. Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kylian Mbappé scorede sine to sidste mål i Champions League for PSG mod Barcelona. Han nåede aldrig at vinde verdens fornemmeste klubturnering med Paris. Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

Den 25-årige Kylian Mbappé kom til Paris Saint-Germain som kun 18-årig og har siden udviklet sig til en af verdens bedste spillere - og en af de største i klubbens historie.

Han er eksempelvis den mest scorende i klubbens historie med 287 mål i 371 kampe.

»Jeg troede ikke, at det ville være så svært at annoncere det her. At forlade mit land, Frankrig, Ligue 1, en liga, jeg altid har kendt. Men jeg tror, at jeg havde brug for en ny udfordring efter syv år,« siger han endvidere i klippet, hvor han takker medspillere, trænere stabsmedlemmer mm.

»Det er svært, og der er folk, jeg vil takke over alle andre: Fansene. Jeg ved, at jeg ikke altid er den mest demonstrative spiller, og jeg har ikke altid gjort mig fortjent til den den kærlighed, jeg har fået i syv år.«

»Fremfor alt vil jeg sige tak. Uden jer havde jeg ikke fået halvdelen af de følelser i min tid her. Dt vil jeg altid være taknemmelig for.«

PSG købte Monaco-spilleren for svimlende 180 millioner euro - hvilket svarer til 1,3 milliarder kroner. Det gør ham til historiens næstdyreste spiller.

Men nu forlader han altså PSG ganske gratis, og siden februar har det været en offentlig hemmelighed, at han ville forlade klubben. Alt tyder på, at han skal til spanske Real Madrid.

Kylian Mbappés kontrakt udløber officielt 30. juni.

Han har fire kampe tilbage med klubben: Søndagens opgør på hjemmebane mod Toulouse, inden det gælder to udebanekampe mod Nice og Metz.

Derefter gælder det finalen i den franske pokal mod Olympique Lyonnais, som bliver hans sidste kamp i den blå-røde trikot.