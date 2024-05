»En kæmpe skandale.« »Uhørt.« »Ikke set før.«

Det er blot nogle af de ord, som Eurovision-eksperten og -kommentatoren Ole Tøpholm bruger til at beskrive det, der lørdag er sket.

For i en udtalelse kort efter middagstid oplyste EBU – som står bag sangkonkurrencen Eurovision – at man har smidt dette års hollandske deltager, sangeren Joost Klein, ud.

»Det er jo en kæmpe skandale. Det er det. Det er helt uhørt, og det ikke set i Eurovision-historien før,« lyder Ole Tøpholms første reaktion.

Eurovision-kommentator Ole Tøpholm. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Eurovision-kommentator Ole Tøpholm. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det er en reaktion, som kommer i kølvandet på, at EBU har meldt ud, at den hollandske sanger er ude af konkurrencen, da man undersøgelser en hændelse, der skal have fundet sted torsdag aften.

»Den hollandske artist Joost Klein kommer ikke til at deltage i den store finale i dette års Eurovision Song Contest,« lød det i udtalelsen fra EBU:

»Svensk politi har undersøgt en klage fra et kvindeligt medlem af produktionsholdet efter en hændelse efter hans optræden i semifinalen torsdag aften. Mens den juridiske proces går sin gang, vil det ikke være passende for ham at fortsætte i konkurrencen.«

Her ses Joost Klein på scenen under torsdagens semifinale i Malmö Arena. Foto: Tobias Schwarz/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Joost Klein på scenen under torsdagens semifinale i Malmö Arena. Foto: Tobias Schwarz/AFP/Ritzau Scanpix

Videre lød det, at EBU »har en nultolerancepolitik over for upassende opførsel ved vores event«.

»I lyset af dette anses Joost Kleins adfærd over for et teammedlem for at være i strid med konkurrencereglerne,« blev det oplyst.

Til B.T. fortæller Ole Tøpholm, at der »naturligvis« skal være nultolerancepolitik, når det handler om upassende opførsel.

»Sagen kører helt uafhængigt af alt andet, der bliver debatteret ved det her Eurovision,« siger han – blandt andet med henvisning til debatten om den israelske deltagelse, som flere kritikere har demonstreret mod grundet landets krig i Gaza.

»Det her er ligesom et lag oveni. Det er aldrig set før, at man går fra 26 til 25 lande i finalen, og at et land bliver smidt ud få timer før finalen.«

Ole Tøpholm forklarer, at der siden fredag har hersket »forvirring« om, hvad der skete, efter Joost Klein ikke dukkede op til en prøve, som han skulle.

»Vi bor på hotel med den hollandske delegation, og så sent som her til morgen var der et hav af hollandske journalister udenfor, som forsøgte at information ud af os alle, også af mig,« siger den mangeårige Eurovision-kommentator.

Han forklarer videre, at han overværede den prøve, der blev afholdt sent fredag aften – og hvor Holland heller ikke var med på scenen.

»Den hollandske kommentatorboks var tom. De har virkelig været i flyverskjul,« siger Ole Tøpholm.

Hele sagen har efterladt »en mærkelig stemning,« forklarer han.

»Uanset hvem der vinder i aften, så er der nogle tv-chefer i Europa, som på mandag bliver nødt til at sætte sig og snakke ordentligt sammen,« siger Ole Tøpholm og tilføjer:

»For der er en tillid, der er brudt mellem en masse lande, der er dårlig stemning, der er en masse ting, der skal snakkes igennem, uanset hvordan og hvorledes Eurovision skal afholdes næste år. For det kan ikke fortsætte i samme gear.«