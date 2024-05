Tottenhams manager har intet imod at skuffe Kong Charles.

I hvert fald ikke på fodboldbanen, skriver Daily Mail.

Græsk-australieren Ange Postecoglou mødte den engelske majestæt for få dage siden på Buckingham Palace til et havearrangement med den australske regering og udvalgte australiere, som bor i Storbritannien.

Og lørdag kan manageren afgøre Kong Charles yndlingsholds skæbne, hvor Tottenham kan sende Burnley F.C. ned i Championship med en sejr. Men manageren kendte ikke til kongens tilhørsforhold til Burnley, da de mødtes.

»Det var nok derfor, han ikke fortalte, hvem han holdt med,« siger manageren til mediet.

»Jeg vil med glæde skuffe ham på det punkt. Intet problem.«

»Jeg kom ikke så tæt på ham. Og hvis jeg var, ville jeg sikkert have spurgt ind til Parthenon-kuglerne (red. skulpturer, som både Storbritannien og Grækenland hævder at have ejerskab over) og være blevet smidt ud efterfølgende,« siger han.

Tottenham møder Burnley klokken 16.00 dansk tid.

Og hvis Burnley mod forventningerne skulle vinde, får de - desværre for Kong Charles - svært ved at overleve nedrykningskampen i Premier League, hvor de som minimum skal vinde deres sidste to kampe.