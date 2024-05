It-giganten Apple underskylder nu en meget udskældt reklamevideo.

»Vi ramte ved siden af med den her video, og det er vi kede af,« siger Tor Myhren, der er Apples vicepræsident indenfor marketing og kommunikation, til det amerikanske medie Ad Age.

Videoen, der tirsdag blev lanceret af Apples administrerende direktør Tim Cook som reklame for den nye Ipad Pro, viser en hydraulisk industripresser, der maser en samling af kreative produkter flade.

Til sidst fremtrylles den nye Ipad i stedet for de andre produkter.

Her ses Apple-direktøren Tim Cook præsentere et andet Apple-produkt. Foto: Loren Elliott/Reuters/Ritzau Scanpix

»Den mest kraftfulde Ipad nogensinde er også den tyndeste,« siger en stemme til sidst i videoen.

Du kan se den kontroversielle reklamevideo her:

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG — Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024

Og det har fået kendte mennesker til at skrive på det sociale medie X.

Den verdenskendte britiske skuespiller Hugh Grant, der er kendt fra film som 'Fire bryllupper og en begravelse' og 'Notting Hill', skrev det her på X om videoen:

'Ødelæggelsen af ​​den menneskelige oplevelse. Udlånt af Silicon Valley,' skrev han og linkede til videoen.

Skuespilleren Hugh Grant har kommenterer på den meget omtalte reklamevideo fra Apple. Foto: Daniel Leal/AFP/Ritzau Scanpix

Også den kreative instruktør for det britiske marketingsbureau Inkling Culture har kommenteret på videoen.

»Selvom den nye Ipad Pro reklame er smuk, så hinter den til en fremtid, hvor kreativitet er begrænset til en digital skærm og alt fysisk er smadret under den ubarmhjertige march fra den teknologiske udvikling,« lyder det på LinkedIn.

Og nu er det hele altså endt med en beklagelse fra vicepræsidenten hos Apple.

