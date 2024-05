Flere kvinder, der bruger slankemidlet Ozempic, har oplevet en overraskende bivirkning.

De er nemlig blevet gravide.

Eksperter siger, at vægttabet øger fertiliteten hos mange forbrugere, skriver The Washington Post.

Andre spekulerer ifølge mediet i, at noget af indholdet i medicinen, GLP-1-lægemidlet, kan »forstyrre orale præventionsmidler og forårsage præventionssvigt«.

Sociale medier som TikTok vidner om, at flere kvinder har denne oplevelse.

Her hitter hashtagget 'Ozempic baby,' hvor kvinder deler deres oplevelser med pludselig graviditet.

En kvinde deler for eksempel en video af sin søn med teksten: 'Har haft problemer med fertilitet og mistet to børn, bare for at finde ud af, at Ozempic gør alle gravide'.

Og det har flere kvinder i kommentarsporet også oplevet.

'Jeg blev gravid efter to uger på Ozempic. Jeg er 39 år og har prøvet i 16 år,' skriver en kvinde.

En anden skriver, at hun havde fået at vide af en læge, at hun aldrig kunne blive gravid. Blot fem måneder efter hendes første omgang Ozempic skete det dog alligevel.

Eksperter siger ifølge CNN, at der er flere grunde til, at medicinen kan føre til graviditet.

Men man skal alligevel være forsigtig, hvis det skulle vise sig, at medicinen og vægttabet fører til en graviditet.

»Vi kender ikke effekten af tidlig eksponering på fostret,« siger Dr. Jody Dushay, der er læge med fokus på endokrinologi og stofskifte ved Beth Israel Deaconess Medical Center, til CNN.

Det vides nemlig ikke, om medicinen udgør en risiko for fødselsdefekter, abort eller andre uønskede hændelser, simpelthen fordi der ikke er nok forskning på området.

Derfor anbefaler en talsperson for Novo Nordisk, at man stopper med at bruge Ozempic mindst to måneder før en planlagt graviditet, skriver The Washington Post.

