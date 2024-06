Han kørte gokart mod Kevin Magnussen, Michelle Gatting, Max Verstappen og Charles Leclerc og blev den første udlænding nogensinde til at vinde det britiske gokartmesterskab.

Men Jacob Nørtoft stoppede sin aktive karriere allerede som 19-årig i 2012 for at forfølge en karriere uden for asfalten.

Nu har han scoret en international toppost, der gør ham til den højest placerede og mest magtfulde dansker i motorsportens verden nogensinde.

»Det vil alt andet lige være en fordel for dansk motorsport,« siger Jacob Nørtoft til B.T.

Jacob Nørtoft (her i 2010) havde selv en succesfuld gokartkarriere, inden han lagde hjelmen på hylden. Foto: Privatfoto Vis mere Jacob Nørtoft (her i 2010) havde selv en succesfuld gokartkarriere, inden han lagde hjelmen på hylden. Foto: Privatfoto

Den 30-årige dansker har siden foråret 2023 været talent- og elitechef i Dansk Automobil Sports Union (DASU), men fra 17. juni – dagen efter årets Le Mans – tiltræder han sin nye stilling som Head of Karting i Det Internationale Bilsportsforbund (FIA).

»Selvom jeg er ærgerlig over at vinke farvel til mine opgaver i DASU, så ser jeg det som en styrke af dansk motorsports position globalt set.«

»Mine værdier og tanker afspejler i høj grad, hvad vi gerne vil i dansk motorsport, og jeg tager mine værdier og visioner for gokartsporten med derned,« fortæller Jacob Nørtoft.

Han blev prikket på skulderen allerede i februar og opfordret til at søge stillingen, der netop var blevet ledig.

Før han kunne sige ja, var der dog én ting, der skulle afklares.

»FIA har kontor i Genève i Schweiz, og jeg har en dreng på seks år herhjemme, som skal fortsætte sit liv her. Det er vigtigt for mig at finde en balance, så jeg kan være begge steder. Det lykkedes vi med til sidst. Jeg bliver boende i Danmark, men skal være dernede tre dage om ugen.«

Som Head of Karting får Jacob Nørtoft det overordnede ansvar for gokartsporten, der er den største gren af motorsport målt på deltagerantal, og som FIA stadig selv står for i modsætning til alle andre mesterskaber, der er udliciteret til promotorer.

»Det kan godt være, at man visuelt ser gokart som nederst i pyramiden, men det er fundamentet for al motorsport. Hvis fundamentet er råddent, styrter huset sammen på et tidspunkt.«

Jacob Nørtofts ansvar gælder både den sportslige og teknologiske udvikling – inklusiv el- og hydrogenmotorer – af sporten men i høj grad også udbredelsen af sporten.

»Det kommer til at være et fokuspunkt, at vi skal ind på nogle nye markeder og introducere gokart nogle steder i verden, hvor det ikke er. Vi skal bygge videre på det projekt, vi har i Afrika, og der er også nogle asiatiske markeder, der er meget interessante,« siger han.

»Vi skal udvikle nogle koncepter, der gør det lettere at komme ind fra gaden. Gokartsporten skal gøres mere tilgængelig.«

»Det er forskelligt, hvordan det skal gøres i Indien, Ghana og Danmark. Man kan ikke bare tage den europæiske model og copy-paste til resten af verden. Man skal have respekt for de kulturelle forskelle, så det bliver superspændende at arbejde med.«

Jacob Nørtoft vandt WSK-afdelingen i Genk i 2010 foran Ignazio D'Agosto og Karol Basz. I feltet var også danske Michelle Gatting og den senere Formel 1-kører Antonio Giovinazzi samt Paul-Loup Chatin, Jordan King, Luca Ghiotto og Gustavo Menezes, der nok ringer en klokke hos motorsportsfans. Foto: Privatfoto Vis mere Jacob Nørtoft vandt WSK-afdelingen i Genk i 2010 foran Ignazio D'Agosto og Karol Basz. I feltet var også danske Michelle Gatting og den senere Formel 1-kører Antonio Giovinazzi samt Paul-Loup Chatin, Jordan King, Luca Ghiotto og Gustavo Menezes, der nok ringer en klokke hos motorsportsfans. Foto: Privatfoto

Han fremhæver især én ting, som motorsport kan.

»En ting er underholdningsværdien og den teknologiske udvikling, men den kan også give et frirum til børn, som ikke nødvendigvis trives i andre sportsgrene. Motorsport kan noget andet. Man må godt få beskidte fingre og løbe rundt med krudt i røven. Der er højt til loftet,« siger han.

Jacob Nørtoft nåede udover sin triumf i England også at blive nummer syv til World Cuppen i gokart og at vinde løb i den internationale WSK-serie, inden han tog springet til Formel-biler i både Danmark og England.

»Det gik fint i Formel-bilerne, men en blanding af, at økonomien blev sværere at løfte, og at jeg ville noget andet i mit liv, fik mig til at stoppe min aktive karriere,« fortæller Jacob Nørtoft, der siden drev sit eget gokartteam i seks år, inden han begyndte i DASU, hvor han havde forskellige roller, indtil han sidste år blev ny talent- og elitechef.