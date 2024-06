Klokken 03.58 natten til søndag fik en 56-årig mand sig noget af et chok.

Manden, der bor i Ikast, blev vækket ved, at to maskerede mænd havde fundet vej til hans soveværelse.

Det skriver Herning Folkeblad.

»Den 56-årige fik at vide, at han bare skulle holde sin kæft og blive liggende, hvorefter han blev fastholdt i sengen af den ene af de to maskerede mænd,« fortæller Bent Smedegaard fra lokalpolitiet i Herning til mediet og fortsætter:

»Herefter rodede den anden mand hjemmet igennem, rykkede genstande ud af køkkenskabe og stjal den 56-åriges dankort og nogle cigaretter.«

Da manden blev truet og holdt fast i sin seng, betegnes sagen som et røveri.

Bent Smedegaard oplyser, at politiet ikke har noget godt signalement af gerningsmændene, men at de ifølge manden fra Ikast var mørke i huden.