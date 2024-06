Om kun få uger sker det.

Så tager den svenske prinsesse Madeleine og ægtemanden Chris O'Neill fra USA til Sverige – for at blive.

Over for Expressen bekræfter det svenske kongehus’ kommunikationschef, Margareta Thorgren, at det store skridt finder sted »midt i juni«.

I hvert fald til en begyndelse.

»Fordi det er en ret stor flytning, kommer familien i flere omgange,« siger Margareta Thorgren.

I første omgang skal prinsesse Madeleine og Chris O'Neill sammen med børnene – prinsesse Leonore, prins Nicolas og prinsesse Adrienne – holde sommerferie på Øland.

Siden venter så en permanent bopæl i en lejlighed i Stockholm, hvor tre mindste familiemedlemmer skal gå i skole.

Familien har siden 2018 boet i Miami i staten Florida, og det var allerede sidste år på tale, at de skulle flytte til Sverige.

Den proces blev dog forsinket, fordi parrets hjem i Miami ikke blev solgt efter planen.

Men det er sket nu.

Tidligere har prinsesse Madeleine og Chris O'Neill boet i London, Stockholm og New York.