Norge er i en dyb, dyb fodboldkrise.

Selvom de for tiden har nogle af verdens spillere, har de ikke været med til en slutrunde i 24 år, og det førte for nyligt til kritik fra Norges kong Harald. Nu reagerer spillerne.

Hvis du synes, Danmarks fodboldlandshold har hakket lidt i maskineriet siden VM i Qatar, så skulle du prøve at holde med det norske fodboldlandshold.

Hvor Danmark trods alt er kvalificeret til sommerens EM-slutrunde i Tyskland, så lykkedes det igen i år for Norge at snuble på målstregen.

Kong Harald og dronning Mary under gallamiddagen i Oslo 14. maj. Foto: Heiko Junge/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Harald og dronning Mary under gallamiddagen i Oslo 14. maj. Foto: Heiko Junge/AFP/Ritzau Scanpix

Flere gange i deres kvalifikationsspil gik det galt hen mod slutningen af deres kampe, og det er ikke gået ubemærket hen i det norske kongehus.

Tilbage i maj afholdt man en stor gallamiddag i anledning af kong Frederik og dronning Marys officielle statsbesøg i Norge.

Flere prominente navne fra Norges kulturliv stod på gæstelisten - her iblandt landstræner Ståle Stolbakken - og han fik ren besked, da han skulle hilse på kong Harald.

»Jeg gjorde mig klar til at hilse formelt på kongen. Det første jeg imidlertid fik at vide (af kongen, red.) var at, 'nu skal I lære at holde ud det sidste kvarter,« fortalte Ståle Solbakken for nyligt på et pressemøde ifølge Dagbladet.



Tidligere FCK-træner og nuværende landstræner for Norge, Ståle Solbakken. Foto: Neil Hanna/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Tidligere FCK-træner og nuværende landstræner for Norge, Ståle Solbakken. Foto: Neil Hanna/AP/Ritzau Scanpix

Han tilføjede med et smil:

»Så jeg føler, at det er sidste gang, at jeg bliver inviteret op på slottet, hvis ikke vi begynder at kunne holde ud i det sidste kvarter. Nu er det trods alt nået op på højeste niveau i Norge.«

Og Ståle Solbakkens spillertrup er enig med deres konge.

Norge møder i den kommende uge Kosovo og Danmark i to træningskampe.

I den forbindelse har Dagbladet først spurgt Ståle Solbakken, om han har fået nogle reaktioner efter mødet med kong Harald.

»Ikke andet end at kritikken var berettiget og rigtig,« lyder det fra Ståle Solbakken.

Da Dagbladet herefter spørger en håndfuld af spillerne, hvad de siger til kritikken, kan de også kun give deres konge ret.

»Nu skal vi virkelig til at arbejde hårdt. Når kongen siger sådan noget, så er vi nødt til at lytte,« lyder det blandt andet fra midtbanespiller Hugo Vetlsen.

Norges landshold efter den sensationelle 2-1-sejr over Brasilien ved VM i 1998. Foto: Eric Gaillard/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Norges landshold efter den sensationelle 2-1-sejr over Brasilien ved VM i 1998. Foto: Eric Gaillard/Reuters/Ritzau Scanpix

Generelt har Norges landshold ikke meget at prale af.

Hvor vi i Danmark altid henviser til de glade 80'ere, EM-triumfen i 1992 og senest semifinale-eventyret i 2021, er Norges bedste resultat, da de i 1998 sensationelt slog de regerende verdensmestre Brasilien med 2-1 i en gruppekamp ved VM i Frankrig.

De røg herefter ud i den følgende ottendedelsfinale, og faktisk er deres seneste slutrundedeltagelse så lang tid siden, at deres aktuelle verdensklassespiller Erling Haaland slet ikke var født, da det skete.

23-årige Erling Haaland er født den 21. juli 2000.

Det er præcis en måned efter, at Norges landshold sidst var med i det sjove selskab, da de blev sendt ud i gruppespillet ved EM i Holland og Belgien med en afsluttende 0-0 mod Slovenien.