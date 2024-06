Danmark får med stor sandsynlighed en dansk drømmeduo med til OL.

Spørgsmålet er bare, hvilken dansk stjerne der bliver valgt.

For når legene i Paris afvikles om mindre end to måneder, ser det ud til, at der skal foretages et brutalt valg mellem Clara Tauson og Caroline Wozniacki.

Én af de to tennisstjerner ser nemlig ud til at få muligheden for at repræsentere hjemlandet i en mixed double med Holger Rune i den franske hovedstad.

Foto: Bertrand Guay/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bertrand Guay/AFP/Ritzau Scanpix

Clara Tauson har dog slet ikke spekuleret over, om det ender med at blive hende, der får mixed double-pladsen sammen med barndomsvennen. Og hun kommer heller ikke til at have nogen som helst indflydelse på beslutningen.

Det fortæller danskeren i hvert fald på et pressemøde søndag aften, efter hun netop har tabt i fjerde runde ved French Open:

»Jamen, jeg ved ikke... det er to kvinder, der nok skal med til OL. Jeg ved ikke, hvad situationen er med Caroline, men det bliver spændende, hvis jeg altså har sikret en billet til OL.«

»Jeg er der dog først og fremmest for at spille single, hvis jeg er med. Og så må vi tage den til den tid. Det er ikke mig, der bestemmer,« lyder det videre

Foto: Mohammed Badra/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mohammed Badra/EPA/Ritzau Scanpix

Det brutale valg mellem Tauson og Wozniacki er da heller ikke noget, som Holger Rune har ønsket at blande sig i.

Det gjorde han meget klart inden French Open, da han blev spurgt ind til det tennispuslespil, der snart skal lægges frem mod OL.

Et svar fra den unge tenniskomet ville nemlig kun »skabe kaos«, som han selv formulerede det.

I skrivende stund har Caroline Wozniacki endnu ikke fået en plads ved OL.

Hun håber dog derimod på at blive tildelt én af de to pladser, som arrangørerne har reserveret til tidligere grand slam-vindere.

Danskeren kan nemlig ikke længere nå at optjene nok ranglistepoint inden skæringsdatoen for den direkte kvalifikation 10. juni.

Clara Tauson bør være så godt som sikker på en plads, da hun netop har formået at gå hele vejen til fjerde runde ved grand slam-turneringen i Paris.

Noget, der i skrivende stund har sikret hende en plads som nummer 65 i verden.