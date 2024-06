Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, beskylder Kina for at hjælpe Rusland med at forpurre et kommende fredsmøde.

Det sagde han, ifølge nyhedsbureauet AP, da han søndag talte på en sikkerhedskonference i Singapore.

Ifølge Zelenskyj forstyrrer Kina den fredskonference om krigen i Ukraine, der i midten af juni skal finde sted i Schweiz.

»Rusland bruger kinesisk indflydelse i regionen og bruger også kinesiske diplomater til at gøre alt for at forstyrre fredstopmødet,« sagde Zelenskyj og fortsatte:

Kinas forsvarsminister Dong Jun sagde i sin tale, at Kina arbejder for fred mellem Rusland og Ukraine. Foto: International Institute For Strategic Studies (iiss)/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Kinas forsvarsminister Dong Jun sagde i sin tale, at Kina arbejder for fred mellem Rusland og Ukraine. Foto: International Institute For Strategic Studies (iiss)/EPA/Ritzau Scanpix

»Det er uheldigt, at så stort, uafhængigt og magtfuldt et land som Kina er et instrument i hænderne på Putin,« lød det fra scenen.

Uden at sætte navne på hvilke lande, han præcis tænkte på, sagde den ukrainske præsident, at Kina presser andre lande til ikke at deltage i fredskonferencen i juni.

Zelenskyj lagde ikke skjul på, at han er skuffet over de lande, der endnu ikke har forpligtet sig til at dukke op i Schweiz, hvor Ukraine ifølge præsidenten er »klar til at høre forskellige forslag og tanker, der fører os... til en afslutning på krigen og en bæredygtig og retfærdig fred.«

Fra scenen i Singapore opfordrede den ukrainske præsident derfor forsvarschefer til at deltage i topmødet, der finder sted i den schweiziske by Luzern om to uger.

Den kinesiske forsvarsminister Dong Jun, der tidligere søndag talte på samme konference, sagde – uden specifikt at nævne de kommende møder i Schweiz, at:

»I forbindelse med Ukraine-krisen har Kina fremmet fredsforhandlinger med en ansvarlig holdning. Vi har aldrig gjort noget for at puste til ilden. Vi står fast på fredens og dialogens side,« sagde han og fremhævede, at Kina ikke havde leveret våben til nogen af siderne i konflikten.