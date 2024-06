Da betjentene ankom, lå Lamara Bell ved siden af sin døde kæreste.

Ni år senere sættes der punktum i den tragiske sag – og der rettes hård kritik af politiet.

En undersøgelse af politiets håndtering af den alvorlige trafikulykke – som også endte med at koste Lamara Bell livet – er kommet frem til, at den 25-årige mor til to ville være overlevet, hvis politiet havde reageret i tide.

Det skriver Sky News og BBC.

Det lokale politi i skotske Bilston Glen rykkede ud til ulykken onsdag den 8. juli 2015 efter at have modtaget et alarmopkald og fandt Lamara Bell fastklemt og hårdt kvæstet, men i live. Hendes 28-årige kæreste John Yuill var død.

Men ulykken skete tre dage tidligere – og også her blev politiet alarmeret om den.

Her blev anmeldelsen imidlertid aldrig registret i politiets system. Den blev heller ikke koblet sammen med efterlysningen af det unge par tidligere på dagen.

»Det var en organisatorisk fejl, at det skotske politi ikke foretog en ordentlig risikovurdering af procedurerne for håndtering af opkald og ikke registrerede opkaldet i systemet,« siger sherif ved det skotske politi James Williamson ifølge Sky News.

Politiet offentliggjorde disse fotos af Lamara Bell og John Yuill, da parret blev efterlyst. Det viste sig, at de havde været involveret i en alvorlig ulykke – som politiet først rykkede ud til tre dage senere. Foto: Politibilleder Vis mere Politiet offentliggjorde disse fotos af Lamara Bell og John Yuill, da parret blev efterlyst. Det viste sig, at de havde været involveret i en alvorlig ulykke – som politiet først rykkede ud til tre dage senere. Foto: Politibilleder

På vej hjem fra en campingtur kørte Lamara Bell og John Yuill galt på en motorvej nær den sydskotske by Stirling. Parrets Renault røg i grøften og blev totalsmadret.

Da politiet tre dage senere ankom til ulykkesstedet, kunne politiets teknikere hurtigt slå fast, at John Yuill var omkommet på stedet i forbindelse med ulykken. Den hårdt kvæstede Lamara Bell blev overført til hospitalet.

Fire dage senere afgik hun ved døden.

Ifølge undersøgelsen af sagen ville hun værre overlevet, hvis politiet havde rykket ud, da det første alarmopkald løb ind samme dag som ulykken skete, omend med langvarige neurologiske problemer.

Det skotske politi gentager efter undersøgelsen den uforbeholdne undskyldning til de to afdødes familier, som blev givet tilbage i 2015, hvor det hurtigt stod klart, at det var en fatal fejl, at det første alarmopkald blev syltet.

Samtidig understreges det, at politiets systemer til registrering af opkald er blevet markant forbedret siden dengang.

Lamara Bell var alenemor til to. En datter på ni og en søn på fem.