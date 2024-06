Det er ikke sket i knap et kvart århundrede.

Men nu pønser Vladimir Putin på en omfattende reform af det russiske skattesystem. Ganske simpelthen for at have råd til krigen i Ukraine.

»I de seneste to år har den russiske økonomi været finansieret af statskassen,« som Alexander Kolyandr fra Centre for European Policy Analysi siger til Sky News:

»Det kan ikke fortsætte i al evighed.«

Godkendes den nye skatteforslag i parlamentet – hvilket formodentlig er en formssag – vil ændringerne træde i kraft allerede næste år.

Ifølge Kreml vil det generere et boost til det statslige budget på et beløb svarende til 200 milliarder kroner.

Vladimir Putin selv gennemførte den seneste omfattende skattereform i 2000-01, hvor skatteprocenten blev sat ned til flade 13 procent for alle russere.

Det var kort tid efter, at han var tiltrådt som præsident.

Siden blev en skatteprocent på beskedne 15 procent indført i 2021 for borgere med indkomst på mindst fem millioner rubler (cirka 380.000 kroner).

Ifølge det nye skatteforslag vil der i markant grad blive pillet yderligere ved procenterne for russere med højere indtægter:

Først og fremmest vil de 15 procent fremover træde i kraft allerede ved en indtægt på mindst 2,4 millioner rubler (cirka 180.000 kroner).

Tjener man mellem fem millioner og 20 millioner rubler (cirka 1,5 millioner kroner) bliver skatten på 18 procent.

En indtægt mellem 20 millioner og 50 millioner rubler (cirka 3,8 millioner kroner) udløser en skat på 20 procent.

Og endelig vil en indtægt herover give en skatteregning på 22 procent.

Samtidig vil selskabsskatten stige fra 20 til 25 procent.

Ifølge oplysninger fra Kreml vil ændringerne påvirke tre procent af den russiske arbejdsstyrke.

Men på gaderne i Moska udtrykker flere borgere alligevel utilfredshed med udsigterne til reformen.

»Jeg tror ikke, at de har penge nok til 'den særlige militære operation', og det er derfor, de gør det,« som Sergej, der ikke præsenteres med noget efternavn, udtrykker det.