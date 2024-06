En dansker i gult - og det er IKKE Jonas Vingegaard.

Den nye dansker i gult er nemlig Mads Pedersen, der med en mandefolkespurt tog sejren på første etape af dette års Critérium du Dauphiné og dermed sikrede sig førertrøjen.

Den optur kan give vinger, vurderer B.T.s cykelkommentator.

»Det er en stor sejr for Mads Pedersen, det her. Sæsonens største sammen med Gent-Wevelgem. Den viser, at han er præcis, hvor han skal være inden Tour de France. Ham her, han kommer til at vinde en etape til juli,« lyder det fra Frederik Gernigon, der var lidt betænkelig op til afgørelsen.

De bange anelser blev dog gjort til skamme.

»Umiddelbart så Lidl-Treks tog ud til at komme til kort til allersidst. Men Mads P. var hamrende ligeglad og ordnede konkurrenterne til sidst, som var det den største selvfølgelighed.«

Critérium du Dauphiné betragtes som et af de vigtigste forberedelsesløb inden Tour de France, og optimismen bobler hos cykelkommentatoren.

»Vores dansker var dagens største favorit til at snuppe sejren. At han gør det viser bare det, han er lavet af. Mads P. er en stålmand. En unik atlet.«

»Nu har vi en dansker i den gule trøje i et af verdens største ugelange etapeløb. Den holder han næppe hele vejen til mål - men det er en understregning af, hvor stor en magtfaktor, dansk cykelsport er blevet. For man tager det næsten for givet. Nu får han føjet en sejr i Dauphiné til cv’et - og det er kun de færreste forundt.«

Allerede på anden etape af det franske løb venter der noget mere kuperet terræn, hvilket gør det svært at holde fast i føringen.

De andre danskere i løbet er Magnus Cort, Jakob Fuglsang, Andreas Kron og Casper Pedersen.