Som Jason Cooper selv udtrykte det dengang.

»Jeg sagde: 'Hold da op, det her ser ud til at blive en rigtig god fødselsdag,« fortæller han.

For dengang i maj 2022 på sin 45-års fødselsdag gjorde amerikaneren et fund ud over det sædvanlige, skriver BBC.

På sin grund i den amerikanske stat Colorado fandt han under en gåtur med en ven et skelet af en stegosaurus – og det har vist sig at være det mest velholdte af dinosaurusarten, der nogensinde er fundet.

Og det er samtidig det mest komplette.

Det kan blive rigtigt mange penge værd for Jason Cooper, der har kaldt skelettet for Apex.

For auktionshuset Sotheby's har i denne uge meldt ud, at det skal sælges på auktion i juli, hvor det vil være første gang, at det sker for et stegosaurusskelet.

Det forventes at indbringe mellem 28 og 42 millioner kroner.

Auktionen vækker dog ikke begejstring alle steder.

Eksempelvis siger Steve Brusatte, der er professor palæontologi ved University of Edinburgh, at stegosaurus-skelettet hører hjemme på et museum.

»Det er en stor skam, når et fossil, som dette, der kunne give så meget viden fra sig og pirre nysgerrigheden hos så mange mennesker, forsvinder ind på et palæ tilhørende en oligark,« siger han.

I USA er dog tilladt at gøre, som man vil, med dinosaurerskeletter, man har fundet på sin egen grund. Som Jason Cooper i øvrigt har gjort før. '

Flere har han også doneret bort.

Han forsvarer sig således:

»Samlere og filantroper, der køber de her dinosaurer nyder dem måske derhjemme i nogle år, men så får de dem opkaldt efter sig og donerer dem til institutioner,« siger han.

Auktionen finder sted 17. juli.