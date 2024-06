Danske håndboldfans har formentlig fået morgenkaffen galt i halsen mandag.

For en af verdens bedste målmænd de seneste mange år stopper på det danske landshold efter sommerens OL i Paris.

Og nyheden om Niklas Landins forestående landsholdsstop kommer som et chok for B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg.

»Jeg må ærligt talt sige, at jeg fik et chok, da nyheden tikkede ind,« siger han.

»Det er lidt af en bombe! Landin har været tydeligt mærket af Mikkel Hansens karrierestop, og det kan have givet det sidste skub,« mener Johnny Wojciech Kokborg.

B.T.s håndboldkommentator har svært ved at begribe, at vi nu skal tælle ned til Niklas Landins sidste kamp i rødt og hvidt.

Men OL i den franske hovedstad kan blive det perfekte punktum på en formidabel karriere.

»Det er en voldsom udvikling, for det er en af håndboldhistoriens bedste målmænd, vi siger farvel til på landsholdet. OL i Paris bliver en ikonisk sidste dans for både Landin og Hansen. De to bedste, vi har haft. Det er svært at forstå.«

Johnny Wojciech Kokborg fremhæver især den seneste EM-slutrunde som en, der kan have sat gang i Landins overvejelser.

»Jeg tror også, at oplevelsen ved EM i januar har sat nogle tanker i gang hos Landin. Her gik han fra stjerne til reserve for Emil Nielsen, som ligner en ny førstemålmand i mange år.«

»Danmark har masser af gode målmænd, men Niklas Landin er et unikum. Det kan jeg ikke understrege nok. Han vil blive savnet på og udenfor banen på landsholdet.«