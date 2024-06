En 19-årig mand er blevet frifundet for dobbelt knivdrab i Høje Taastrup en aften i marts 2023, hvor to unge mænd på henholdsvis 17 og 18 år mistede livet, efter at de blev stukket i brystet og i halsen.

Det har Retten i Glostrup mandag afgjort.

Han frifindes derudover for drabsforsøg mod en tredje ung mand, som blev stukket i benet med samme kniv.

Retten har vurderet, at knivstikkene skete i nødværge, fordi den 19-årige forinden blev udsat for grov vold.

Den 19-årige har tidligere erkendt, at knivstikkene har fundet sted, men ifølge ham skete det i nødværge, fordi han ifølge hans forklaring blev overfaldet af fire unge mænd og af de to, der senere afgik ved døden.

De fire mænd er ved retten blevet kendt skyldige i grov vold mod den 19-årige kort før, knivstikkene fandt sted. De har tidligere nægtet sig skyldige i at have overfaldet ham.

Ifølge anklagemyndigheden handlede sammenstødet mellem de unge mænd om to forskellige grupperinger i Høje Taastrup.

Den 19-årige har tidligere forklaret, at han gik med kniv, fordi han var bange for at blive overfaldet af de unge mænd.

