Et kort, underfundigt smil fra den amerikanske præsident Joe Biden umiddelbart efter et pressemøde har fået nettet til at koge i USA.

Trump-kampagnen har kastet sig over øjeblikket, der bliver kaldt 'ren ondskab' af præsidentens modstandere. Måske er Bidens smil stivnet.

Den korte seance fandt sted fredag.

Her talte præsidenten egentlig om Mellemøsten.

Men da hans kommende modstander i kampen om præsidentposten i USA, Donald Trump, dagen forinden var blevet den første tidligere amerikanske præsident til at blive kendt skyldig ved en straffesag i USAs historie, så havde de fremmødte journalister også et ønske om at høre Bidens holdning.

Så da Joe Biden var færdig ved talerstolen og på vej ud af State Dinning Room i Det Hvide Hus, kunne man høre en kvindelig stemme råbe:

»Hr. præsident, hvad siger du til, at Donald Trump henviser til sig selv som en politisk fange og skyder skylden direkte på dig. Hvad er din reaktion?«

Det var NBC-journalisten Kelly O'Donnell, som forsøgte at få præsidentens svar på anklager fra netop Donald Trump om, at retssagen mod ham i New York var politisk bestillingsarbejde fra Biden.

Præsidenten svarede aldrig på spørgsmålet, som alt tyder på, han hørte.

I stedet sagtnede han farten på vej ud af lokalet.

Han standsede helt. Og langsomt vendte han sit ansigt om, fangede kameraet med øjnene. Og så kom det.

Et stille smil på præsidentens læber, inden han vendte ansigtet bort og fortsatte ud af lokalet.

Der gik ikke længe, så var den amerikanske præsidents reaktion blevet opfanget og begyndte at blive gengivet på sociale medier.

Smilet fra Joe Biden, som har fået hans modstandere op i det røde felt.

Mange fandt Bidens reaktion på spørgsmålet finurlig og sjov.

Men det gjaldt ikke Trump-kampagnen og tilhængere af den tidligere – og måske kommende – amerikanske præsident.

I stedet blev Bidens gestus anset for at være noget helt andet. En hån, ond eller forstyrret.

Og ikke længe efter kom svaret fra Trump-kampagnen.

Det var i form af en redigeret video af Bidens smil.

En af Trumps kampagnechefer i form Chris LaCivita var blandt de første til at dele videoen, som nu var udstyret med uhyggelig musik, gjort mørkere og ordlyden »det er på tide at fyre Biden.«

Chris LaCivitas ord i sit opslag lød: »Eksklusivt !!! Korruptionens ansigt.«

En anden af Trump-kampagnens topfolk i form af Jason Miller havde også en kommentar til Bidens smil. »Hvor er det senile fjols på vej hen?«

Joe Biden under pressemøde om Mellemøsten fredag. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters/Ritzau Scanpix

En officiel X-profil fra Det Republikanske Parti delte Bidens smil med to ord: »Ren ondskab.«

Og det var det generelle svar fra Trump-siden af det politiske landskab i USA, hvor man anser de mange retssager mod Donald Trump for at være politisk forfølgelse samt misbrug af USAs retsvæsen til politik.

Det er der dog intet, som tyder på, og Trump blev da også kendt skyldig i New York-sagen om betaling af tys-tys-penge til pornomodellen Stormy Daniels af en jury, som var godkendt af begge parter i sagen.

Donald Trump har desuden sagt, at han planlægger at anke sagen, hvor der er strafudmåling 11. juli.

Et par uger inden – 27. juni – står den første debat mellem de to præsidentkandidater til at finde sted.

Der er allerede lagt op til et sandt brag.