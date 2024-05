Det vrimler med store danske motorsportstalenter, og nu kan én af dem juble lidt ekstra.

For kun 20-årige Bastian Buus bliver fabrikskører for den tyske bilgigant Porsche efter et år som juniorkører.

Danskeren har skrevet en flerårig aftale med det legendariske mærke, der allerede har danske Michael Christensen som et af sine topnavne.

Bastian Buus vandt sidste år det prestigefyldte Porsche Supercup-mesterskab, som følger med Formel 1 rundt på de europæiske racerbaner, og nu tager han endnu et skridt mod en stor international karriere.

Bastian Buus vandt den prestigefyldte Porsche Supercup i 2023, hvor han også var på podiet i Monaco. Foto: Hoch Zwei/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg er enormt glad og stolt over at fortsætte min karriere hos Porsche. At lande en juniorkontrakt som den eneste kører i 2023-sæsonen var en stor ting, men med dette fulgte en klar forventning om at sikre titlen i Supercup.«

»Det lykkedes, og nu fortsætter jeg så rejsen med en fast kørerkontrakt. Det er et kæmpe privilegium at være tilknyttet et af verdens største motorsportsbrands,« siger Bastian Buus i en pressemeddelelse.

Den 20-årige racerkører fra Kolding deltager i år i flere forskellige mesterskaber for Porsche og skal efter planen køre de legendariske 24-timersløb på Nürburgring og Spa-Francorchamps.

Det helt store mål er at køre Le Mans.

Porsche Supercup-triumfen blev sikret efter et vildt drama i sæsonens sidste løb, der gjorde Buus til den yngste vinder i mesterskabets historie – og den kun anden dansker efter Nicki Thiim.

Bastian Buus er langt fra det eneste danske racertalent, der har vej mod toppen.

20-årige Malthe Jakobsen er et af motorsportens varmeste navne lige nu – og han er endda blevet sat i forbindelse med Formel 1.