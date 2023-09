Den 20-årige dansker Bastian Buus har søndag sikret sig et af motorsportens største mesterskaber.

Efter et vildt drama på Monza endte det danske racertalent som årets Porsche Supercup-mester.

Han er kun den anden dansker nogensinde, der vinder det ikoniske mesterskab, der agerer supportklasse for Formel 1.

»Jeg føler ikke, det er det bedste tid for et interview nu. Det er et meget emotionelt øjeblik,« lød det fra en tydeligt rørt Bastian Buus til Formel 1-legenden Mark Webber, der stod for interviewet efter sejren.

Bastian Buus er mester i Porsche Supercup efter vildt drama på Monza. Foto: Hoch Zwei/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Bastian Buus er mester i Porsche Supercup efter vildt drama på Monza. Foto: Hoch Zwei/AP/Ritzau Scanpix

Bastian Buus er juniorkører for bilgiganten Porsche, og mesterskabet kan bane vejen for en utroligt spændende fremtid hos det tyske mærke, der også kæmper med om sejren på Le Mans.

»Jeg er lykkelig og kan slet ikke beskrive det. Min plan for løbet var at holde mig ude af problemer og køre mesterskabet sikkert hjem. Og pludselig sker alt dét, som ikke må ske.«

Danskerens vej til Supercup-mesterskabet var bestemt ikke uden besvær.

Buus var nemlig involveret i et uheld på første omgang, og så så det pludseligt meget svært ud, fordi rivalen Larry ten Voorde lå nummer to.

Men hollænderen skulle vinde løbet for at vinde mesterskabet – og det sørgede Buus' holdkammerat Harry King for, at han ikke gjorde, da King kom først over målstregen.

Buus fik samtidig kørt sig tilbage på 13.-pladsen og nogle få point, så han cementerede den samlede sejr i mesterskabet.

»Det blev ret intenst, men heldigvis sluttede det hele godt. At vinde mesterskabet har været vores altoverskyggende mål siden min debut i Supercuppen sidste år. Det er ret følelsesladet, og jeg skal lige sunde mig,« siger Bastian Buus.

Det er præcis 10 år, siden den danske motorsportsstjerne Nicki Thiim sikrede mesterskabet i Porsche Supercup.

Tidligere vindere tæller store racerstjerner som Earl Bamber, René Rast, Richard Westbrook og Stéphane Ortelli.

Og nu altså en 20-årig dansker fra Kolding.