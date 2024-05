Hvis en lille babybule ikke var nok, så har verdensstjernens mor nu slået det fast med syvtommersøm.

Justin Bieber og Hailey Bieber venter deres første barn – og det vækker stor begejstring hos den kommende farmor.

Justin Biebers mor Pattie Mallette har nemlig »ventet på denne dag«, hvor hun stolt kunne sige ordene:

»Jeg skal være farmor!« jubler den vordende farmor i en video på Instagram.



»Åh min gode gud, Hailey og Justin, I bliver de bedste forældre nogensinde. Jeg er så begejstret!«

Hailey og Justin Bieber med sidstnævntes mor, Pattie Mallette til premiere sammen i januar 2020. Foto: Lisa O'connor/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Hailey og Justin Bieber med sidstnævntes mor, Pattie Mallette til premiere sammen i januar 2020. Foto: Lisa O'connor/AFP/Ritzau Scanpix

Pattie Mallette fortæller, at hun glædede sig til, at hendes 30-årige stjernesøn og hans 27-årige modelhustru delte de glade nyheder, så hun selv kunne fejre de lykkelige omstændigheder.

Justin og Hailey Bieber har dog endnu kun delt en række billeder, hvor de kan ses omfavne og kysse hinanden, mens de holder om den lille bule på maven, der gemmer sig under Hailey Biebers hvide kjole.

Hverken barnets køn eller navn er endnu blevet afsløret.

Men mor Pattie Mallette har allerede røbet, at hendes søn og svigerdatter ikke venter tvillinger.

Justin Bieber har kærligt fortalt om sit nære forhold til sin mor, Pattie Mallette, der fik ham alene som bare 18-årig. Her ses mor og søn til basketballkamp i 2014. Foto: Mark J. Terrill/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Justin Bieber har kærligt fortalt om sit nære forhold til sin mor, Pattie Mallette, der fik ham alene som bare 18-årig. Her ses mor og søn til basketballkamp i 2014. Foto: Mark J. Terrill/AP/Ritzau Scanpix

Hun forsikrede nemlig, at parret kun ventede »en enkelt« efter hendes Instagram-kommentar til Hailey Biebers far, Stephen Baldwin, fik fans til at spekulere.

Her skrev Justin Biebers mor nemlig, at hun og Stephen Baldwin ville få »de sødeste børnebørn nogensinde«.

Justin og Hailey Bieber har været gift siden 2018, og nu skulle sidstnævnte altså være lidt over seks måneder henne i sin graviditet med parrets første barn.

Justin Bieber og Hailey Baldwin Bieber blev gift for fem år siden, og her ses de sidste år i Los Angeles. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Justin Bieber og Hailey Baldwin Bieber blev gift for fem år siden, og her ses de sidste år i Los Angeles. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix

Det er dog ikke første gang, at Hailey Bieber er blevet rygtet at vente sig.

»Der er noget nedslående omkring det. For pokker, jeg kan ikke være oppustet en enkelt gang, og ikke være gravid? Det ville være løgn, hvis jeg sagde 'oh yeah, jeg er r*vligeglad',« har hun tidligere sagt til GQ HYPE.

»Når der kommer en dag, hvor det passer, bliver I på internettet de sidste, der får det at vide.«