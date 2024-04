170 millioner.

TikTok har ufatteligt mange brugere i USA.

Det er faktisk nærmest hver anden amerikaner, der anslås at have en brugerprofil på det voldsomt populære sociale medie.

Og det er med længder der, TikTok har flest brugere.

Derfor er lunten også blevet tændt på en bombe, der i sidste ende virkelig kan ramme de danskere, der hver dag brager igennem hundredvis af korte videoer på TikTok. Det vender vi tilbage til.

Den omtalte bombe handler om den lov, som den amerikanske præsident Joe Biden officielt skrev under onsdag.

Den skal nemlig tvinge TikToks kinesiske ejer, ByteDance, til at frasælge sin amerikanske afdeling i løbet af de næste 9-12 måneder, da mange amerikanske politikere er bekymrede for, at TikTok deler amerikanernes private data med den kinesiske stat.

Sker det ikke, vil USA forbyde TikTok.

TikTok, der har afvist, at data ender hos den kinesiske stat, gik omgående til modangreb på USA og slog fast, at det sidste ord ikke er sagt. De vil kæmpe med næb og kløer.

Ifølge Bloomberg har et salg dog meget, meget lange udsigter.

USA er nemlig TikToks med længder største marked og største indtægtskilde. Det er altså virkelig dårligt for forretningen.

Og så er der supermagten Kina. Skulle ByteDance sælge dele af TikTok-forretningen, kræver det godkendelse fra den kinesiske stat.

Og de har gjort det meget klart, at de hverken ønsker, at TikToks algoritmer eller deres værdifulde data falder i amerikanernes hænder, skriver Bloomberg på baggrund af anonyme kilder.

»Et forbud ville være den bedste løsning af de to. Hvis du lukker den amerikanske forretning, er der altid en chance for, at du kan vinde markedet tilbage, selv om det er svært,« siger Ke Yan, en Singapore-baseret analytiker hos DZT Research, til Bloomberg.

»Frasalget er meget mere kompliceret, da det involverer teknologioverførsler.«

Ifølge Reuters' kilder foretrækker TikTok også selv et forbud frem for et frasalg.

Selvom TikTok truer med at kæmpe imod i retssale, er det bestemt heller ikke givet, at de får held med det.

Bloomberg Intelligence, Bloombergs analyse-selskab, giver kun TikTok omkring 30 procents chance for at kunne vinde en sådan sag

I Danmark benytter 1,3 millioner brugere sig af TikTok hver måned. På europæisk plan lyder tallet på 150 millioner brugere.

Det blegner noget i forhold til USA's 170 millioner brugere, som med et knips pludselig kan være borte sammen med alt det indhold, de skaber.

Det er nemlig også 170 millioner brugeres primært engelsksprogede indhold, der forsvinder, og der er absolut ingen andre engelsksprogede lande på top 20-listerne over lande med flest TikTok-brugere.

Medmindre du udelukkende får dansk indhold i din algoritme, kan det altså blive en noget tom oplevelse at bruge TikTok snart i en fremtid helt uden amerikansk indhold.

