Jürgen Klopps sidste sæson i Liverpool er ved at få en trist afslutning.

Mesterskabet ser ud til at være tabt, mens man også er ude af Europa League. Og det sidste håb om at holde sig relevant i Premier League blev efter alt at dømme endeligt slukket efter 2-2 mod West Ham lørdag.

Undervejs var der også et vist drama, da stjernen Mohamed Salah var bænket fra start. Da han blev indskiftet i anden halvleg, kom Klopp og Salah op at toppes.

Se klippet øverst i artiklen.

Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er dog ikke noget, nogen af parterne vil uddybe efter opgøret. Men der ulmer noget under overfladen, lader det til.

»Vi har allerede talt om det i omklædningsrummet. Jeg er færdig med sagen,« lyder det fra Klopp ifølge engelske medier.

»Hvis jeg taler i dag, bliver der brand,« siger Salah om sagen ifølge Liverpool Echo-journalisten Paul Gorst.



Og eksperterne er helt enige: Det er en elendig sag for Liverpool.

»Det ser ikke godt ud for klubben. Salah har startet de fleste kampe, så han er rasende over at sidde på bænken, men ingen kan lide at se de billeder mellem en manager og en nøglespiller,« siger den tidligere Liverpool-bomber Peter Crouch ifølge norsk TV 2.