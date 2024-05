Det purunge amerikanske stortalent Cavan Sullivan har allerede en aftale på plads med en af verdens største fodboldklubber.

Kampen om ham var stor, hvor storklubber i hele Europa har jagtet den 14-årige midtbanespiller siden, at han var 10 år gammel.

Nu kan The Athletic fortælle, at Manchester City har vundet kampen om Cavan Sullivan, og at han har skrevet under på en aftale med de forsvarende Champions League-vindere.

Det specielle ved aftalen er dog, at teenageren først skal til den engelske storklub om fire år.

Foto: Caean Couto/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Caean Couto/Reuters/Ritzau Scanpix

Det skyldes, at der er specielle regler i USA, der gør han først kan blive udlandsprofessionel, når han fylder 18.

Indtil da skal han spille for MLS-klubben Philadelphia Union, som han står og viser frem på billedet ovenover, hvor han skal bære trøjenummer seks i klubben.

Han har fået den dyreste aftale, som en akademispiller i USA nogensinde har fået - og han er samtidigt også den yngste spiller til at få sit eget støvlesponsorat, som Adidas står bag.

»Cavan er uden tvivl et meget specielt og et ekstraordinært talent. Hans høje fodbold-IQ - sammen med evnen til at læse spillet - flytte bolden og score, viser, hvor stort hans talent er,« siger Philadelphia Union-træner Ernst Tanner i en pressemeddelelse.

Ifølge The Athletic betaler Manchester City fem millioner dollar - svarende til over 34 millioner danske kroner - for at klausulen bliver aktiveret for den kun 158 centimeter høje amerikaner.