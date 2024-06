I sommeren 2023 begyndte billeder af en Big Mac-burger fra McDonald's, som kostede 18 dollar – eller 124 kroner – hastigt at sprede sig på sociale medier.

Det frustrerede i den grad McDonald's amerikanske chef, Joe Erlinger, som i et åbent brev er gået til kamp mod rygterne om, at prisen på en Big Mac siden 2019 er fordoblet.

»Jeg kan fortælle jer, at det frustrerer og bekymrer mig og mange af vores franchisetagere, når jeg hører om et Big Mac-måltid, der bliver solgt til 18 dollar,« skriver han ifølge Reuters.

»Mere bekymrende er det dog, når folk tror, at det er reglen og ikke undtagelsen, eller når folk begynder at påstå, at priserne på en Big Mac er steget 100 procent siden 2019.«

Han forklarer, at burgeren, der blev solgt på en McDonald's i Conneticut, var 'en undtagelse'.

95 procent af McDonald's-forretninger i USA varetages af franchisetagere, som selv sætter prisen, men langt de fleste arbejder hårdt for netop at undgå store prisstigninger.

Videre slår han fast, at en Big Mac i 2019 kostede 4,39 dollar, mens den nu koster 5,29 dollar.

I samme periode er overskuddet hos McDonald's vokset med næsten en tredjedel, og bruttofortjenesten for 2023 var på over 14 milliarder dollar.