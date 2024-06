Et nyt lægemiddel får kræftforskere til at klappe i hænderne.

Faktisk går de så langt som til at kalde forsøgsresultater af midlet for »uhørte«, skriver The Guardian.

Begejstringen skyldes lægemidlet lorlatinib, der i forsøg har vist sig at kunne stoppe udviklingen af lungekræft i længere tid end nogen anden behandling.

På verdensplan er lungekræft den kræftform, der koster flest liv. Omkring 1,8 millioner dør hvert år af lungekræft. Også herhjemme har sygdommen den højeste dødelighed af alle kræftformer. Kun 20 procent af alle ramte mænd og 30 procent af ramte kvinder er i live fem år efter, de fik stillet diagnosen.

Lungekræft: Rammer sjældent personer under 45 år. Sygdommen er mest almindelig hos personer mellem 75 og 84 år. Tobaksrygning er den primære årsag til, at man får lungekræft. Holder man op med at ryge, falder risikoen for at få lungekræft år for år.

Det tal, tror forskerne bag et studie, der fredag blev fremlagt på kræftkonferencen American Society of Clinical Oncology i Chicago, kan forlænges markant.

»Så vidt vi ved, er resultaterne uden fortilfælde,« sagde undersøgelsens hovedforfatter, Dr. Benjamin Solomon, som er medicinsk onkolog ved Peter MacCallum Cancer Centre i Melbourne, Australien.

Resultaterne, han kunne fremvise, viste nemlig, at hele 60 procent af de patienter med fremskreden lungekræft, som i forsøget blev behandlet med midlet lorlatinib, stadig var i live efter fem år.

Det er i sig selv overraskende. Men dét, der har fået lægerne til at gøre ekstra store øjne, er, at forsøgsdeltagernes sygdom ikke udviklede sig.

De samme gjaldt kun for otte procent af de patienter, der som kontrolgruppe blev behandlet med en standard medicin mod lungekræft.

I forsøget, hvor 296 patienter med fremskreden lungekræft deltog, blev halvdelen behandlet med lorlatinib, mens den anden halvdel fik medicinen crizotinib.

Til trods for at patienterne, der fik lorlatinib oplevede lidt flere bivirkninger end de andre, kalder en af de eksperter, der ikke selv har aktier i forsøget, resultaterne for 'banebrydende’.

»Undersøgelse viser styrken ved kræftvækstblokerende lægemidler og kan give os en effektiv måde at stoppe kræft på og forhindre den i at sprede sig til hjernen,« siger den britiske professor Charles Swanton, fra det britiske Cancer Research ifølge The Guardian.

