Så er der budt velkommen!

Søndag fik den portugisiske mestertræner Jose Mourinhi en markant modkant modtagelse, da han blev præsenteret som ny træner i Fenerbahce.

Han ankom til Tyrkiet efter at have dækket Champions League-finalen på Wembley i London, og tilskuerne til præsentationen i Istanbul gjorde deres til at matche passionen i den kamp.

Se de vilde fotos fra præsentationen af 'The Special One':

Foto: Umit Bektas/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Umit Bektas/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Umit Bektas/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Umit Bektas/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Yasin Akgul/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Yasin Akgul/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Yasin Akgul/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Yasin Akgul/AFP/Ritzau Scanpix

Mourinho var senest træner i italienske AS Roma, hvor han stoppede i januar, men han har også stået i spidsen for klubber som Porto, Inter, Tottenham, Manchester United, Chelsea og Real Madrid.

Den 61-årige træner var klar i mælet, da han tog ordet på stadion.

»Først og fremmest vil jeg sige tak for jeres kærlighed. Den kunne jeg mærke fra det første øjeblik, hvor mit navn blev sat i forbinmdelse med Fenerbahce.«

»Jeg lover, at jeg vil tilhøre jeres familie fra dette øjeblik. Fodbold er passion,« lød det fra Mourinho, der blev afbrudt af et nyt jubelbrøl, hvorpå han svingede den gule trøje over hovedet.

»Som jeg sagde, så er fodbold passion, og der findes intet bedre sted at mærke passion end her.«