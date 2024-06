Hun blev kvinden, der bragte Donald Trump til fald.

Nu udtaler Stormy Daniels sig for første gang efter ugens opsigtsvækkende retsdrama, hvor ekspræsidenten blev dømt skyldig, skyldig, skyldig i den såkaldte tystyssag.

Og over for Mirror har pornoskuespillerinden en klar opfordring til, hvilken straf, Donald Trump skal have.

»Jeg mener, at han burde få en fængselsstraf og noget samfundstjeneste, hvor han kan arbejde for de mindre heldigt stillede,« siger Stormy Daniels og tilføjer:

»Eller også kunne han melde sig som frivillig boksepude på et krisecenter for kvinder.«

Hun advarer også om udsigten til, at Donald Trump igen kæmper for at blive amerikanske præsident.

»Han er helt og aldeles ude af kontakt med virkeligheden,« siger hun.

Det er altså første gang, at Stormy Daniels – med det borgerlige navn Stephanie Gregory Clifford - offentlig åbner munden om sagen, siden hun selv vidnede i retten i begyndelsen af maj.

Donald Trump går efter at blive præsident igen.

Torsdag i denne uge blev Donald Trump så kendt skyldig i samtlige 34 anklagepunkter, hvor en enig jury fandt det bevist, at han havde fusket med sine regnskaber for at skjule en udbetaling på knap en million kroner til pornoskuespillerinden.

Hun havde fået pengene op til 2016-valget for at tie stille om en nat med Donald Trump, der skulle have fundet sted ti år tidligere.

Men selvom der nu er sat foreløbigt punktum i den spegede omgang, ved Stormy Daniels godt, at konsekvenserne rækker langt ud i fremtiden for hende.

Selvom hun efter dommen føler sig hørt og bekræftet.

Stormy Daniels og Donald Trump skulle have tilbragt en nat sammen i forbindelse med en golfturnering i 2006.

»Det var så intimiderende i retten, men jeg er glad for alt, hvad der kom frem, og som jeg sagde, har jeg hele tiden fortalt sandheden,« siger Stormy Daniels:

»Men det er ikke ovre for mig. Det kommer det aldrig til at være. Det kan godt være, at Trump er skyldig, men jeg skal stadig leve med efterdønningerne.«

Strafudmålingen for Donald Trump forventes at ske 11. juli.

Han er den første amerikanske ekspræsident, som er blevet dømt i en straffesag, men dommen kan stadig ankes.