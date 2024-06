Keld og Hilda Heick deler søndag en glædelig nyhed.

Det musikalske ægtepar satte i februar deres hjem til salg, og nu står kun én ting i vejen for, at det ikke bliver solgt i den kommende uge.

Keld og Hilda Heick har siden 2018 boet i det, der er blevet omtalt som deres 'drømmebolig' i Vedbæk.

De byggede og indrettede alting selv – blandt andet med en elevator, så den 181 kvadratmeter store villa kunne huse deres otium, men siden fandt de ud af, at det alligevel var blevet for stor en mundfuld.

Keld & Hilda Heick. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Vi må jo hele tiden tænke fremad, og der må vi nok erkende, at kræfterne ikke er de samme, som da vi købte grunden. Huset er jo i flere niveauer, så det kan godt tage pusten fra én,« fortalte Hilda Heick til B.T. tilbage i februar.

Derfor satte de huset til salg, og da ugebladet Her & Nu søndag eftermiddag møder Keld og Hilda Heick til premieren på årets sommerrevy i Sønderborg, fortæller de, at de har fundet en køber.

»Vi tror, vi har solgt det. Vi har i hvert fald fået en underskrift,« lyder det fra Hilda Heick, der tilføjer, at køberen har fire dage til at fortryde sit køb.

Købsprisen startede på 10,9 millioner kroner, men de har måtte slå en halv million af prisen, da de gerne vil blive boende frem til den 1. oktober, hvor de så kan flytte direkte ind i deres nye hjem uden en mellemstation.

Parret fortæller videre til Her & Nu, at det bliver 'meget vemodigt' at tage afsked med deres hjem, til gengæld flytter de tilbage til kendte rammer.

Deres nye bolig ligger nemlig i deres gamle kvarter i Holte – hvor de samtidig kommer til at bo tættere på deres børnebørn.