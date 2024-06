Team Esbjerg scorede de første danske Champions League-medaljer i 15 år.

I bronzekampen mod danskerklubben Metz vandt vestjyderne 37-33 i træner Jesper Jensens afsked med klubben.

Der er kun én ting, der er værre end at spille tabernes finale, og det er at tabe den.

Team Esbjerg havde ikke vundet en eneste kamp ved Final 4 i Champions League efter at have været med de sidste tre gange, men denne gang fik de brudt forbandelsen i Budapest.

Det var sateme på tide for et hold med så meget talent, hjerte og hjerne!

Meget lå på de norske superstjerner Henny Reistad og Nora Mørk (13 mål hver), og deres skarphed vejede op for, at den norske tredjebanan Kristine Breistøl igen havde indstillet sigtekornet som en pacifist, ligesom i semifinalen.

De danske mestre holdt hovedet koldt til det sidste i den toptætte dyst og sluttede sæsonen med manér trods stærk modstand fra især Kristina Jørgensen, der scorede seks gange for Metz.

Henny Reistad var ustoppelig. Foto: Attila Kisbenedek/AFP/Ritzau Scanpix

Det var Jesper Jensens sidste kamp for Esbjerg, før han helt og holdent helliger sig hvervet som dansk landstræner efter at have dobbeltjobbet i årevis.

Den tidligere landsholdsspiller siger farvel efter syv år på posten, og heldigvis fik han sat et godt punktum. Andet havde nærmest også været ubærligt.

Han har taget fire DM-titler og ført holdet til finalestævnet i Champions League tre gange, men den førnævnte Final 4-smudsplet skulle altså vaskes af.

Jesper Jensen er en kæmpe trænerkapacitet, som klubben skal bære ud af hallen i kongestol efter sin flotte regeringstid i den vestjyske klub, som han har flyttet til helt nye niveauer.

Det blev ikke til en Champions League-titel, men det er vist det eneste lille minus, der kan sættes efter de syv succesrige år.

Der bliver spillet med musklerne i en kamp af denne kaliber, men det er svært at fare helt i struben på sine danske holdkammerater - trods alt.

Rikke Iversen kæmpede sig på et tidspunkt forbi en screening, men nåede kun at fange en fremadstormende Louise Burgaard med en høj arm, der sad lige vel tæt på strube og ansigt.

Situationen resulterede i en tominutters-udvisning til Iversen - og et kram og et smil mellem de danske fightere.

Det har været en fornøjelse at se så mange danskere i aktion ved Final 4, og søndag aften kæmper Györs Line Haugsted og Sandra Toft mod Bietigheims Anne With Johansen og Sarah Nørklit Lønborg om Champions Legue-trofæet.

Danmark er med, hvor det sker, og det giver store forhåbninger før årets helt store prøvelse, OL i Paris.

Der kan Jesper Jensen passende fortsætte sin medaljejagt.