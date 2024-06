Fodboldklubbens FC Nordsjællands vagtkorps fik grebet for hurtigt ind, da man bad en konservativ politiker om at forlade stedet.

Sådan lyder det nu fra klubben efter, det konservative byrådsmedlem, Egil Hulgaard, lørdag blev bedt om at forlade stedet, mens han delte valgmateriale ud foran Right to Dream Park i Farum, hvor den nordsjællandske klub spiller kampe.

Det skriver netmediet Alt om Furesø.

Egil Hulgaard stiller op til Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti.

Derfor havde han taget plads foran station i timerne op til FC Nordsjælland hjemmekamp mod FC Midtjylland for at dele valgmateriale ud. Det vil sige, det gjorde han, indtil en vagt dukkede op og bad ham forlade stedet.

Egil Hulgaard protesterede, men kunne ikke se anden løsning end at følge vagtens besked.

»FCN forstyrrede en valghandling. Vi politikere har meget få perioder, hvor det er muligt at komme i dialog med vælgerne. Det er en vigtig begivenhed for demokratiet. Derfor er det meget uheldigt, at FCN begår en fejl som denne,« siger Egil Hulgaard til Alt om Furesø.

Efterfølgende siger fodboldklubben ifølge mediet, at Egil Hulgaard burde have søgt om tilladelse til at føre valgkamp ved en fodboldkamp, før han delte valgplakater ud.

Det fik den konservative lokalpolitiker til at kontakte Furesø Kommunes forvaltning, som giver ham medhold i, at han ikke kunne bortvises, og at det ikke var nødvendigt med en tilladelse.

Alt om Furesø har kontaktet FC Nordsjællands pressechef, Mette Andersen, for at få en reaktion på den fejlagtige bortvisning. I et kortfattet svar fra klubbens pressechef lyder det: »Det beklager vi.«