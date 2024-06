Ritter Sport er i den grad røget i modvind i Tyskland.

Chokoladegiganten fortsætter nemlig med at sælge sine kvadratiske plader i Rusland på trods af landets angreb på Ukraine.

Det skriver Focus.

I et interview med nyhedsmagasinet retfærdiggør Andreas Ronken, der er øverste chef for Riter Sport, beslutningen, som han har modtaget adskillige dødstrusler for at have truffet.

Trods flere dødstrusler har Andreas Ronken, der er øverste chef for Ritter Sport, ikke fortrudt, at man fortsætte med at sælge chokolade i Rusland efter overfaldet på Ukraine. Foto: Daniel Maurer/AP/Ritzau Scanpix

»Vores beslutning var den rigtige, og jeg ville træffe den igen på samme måde, hvis det var. Vi brugte opmærksomheden til at påpege, at russiske børn også godt kan lide at spise chokolade,« siger han.

Ronken har forståelse for den ballade, som beslutningen har medført, men han står fast.

»Denne sag viser dilemmaet mellem holdning og ansvar. Rusland er vores næststørste marked. Hvis vi havde trukket os ud, ville vi have været nødt til at afskedige 200 personer i Tyskland. Krig bliver ikke vundet gennem fødevarerestriktioner,« siger han.

Siden begyndelsen af krigen i Ukraine har familievirksomheden fra Waldbuch doneret overskuddet fra sin russiske forretning til Ukraine-hjælpen, og i 2023 blev der doneret næsten otte millioner kroner.

Direktøren mener ikke, at virksomheder længere kan holde sig ude af politik.

»Vi får måske snart det samme problem med Kina. Men vi kan ikke kun levere til lande, som opfører sig hundrede procent i overensstemmelse med vores moral,« siger han.