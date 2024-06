Det vakte stor opsigt, da Folkemødet for fredag meldte ud, hvad arrangører på mødet skulle gøre, hvis der dukkede pro-palæstinensiske demonstranter op.

Her blev det anbefalet, at arrangører af debatter kunne inviterer demonstranter og aktivister op på scenen, hvis de skulle afbryde et arrangement.

Men nu trækker Folkemødet i land på den udmelding.

»Personer og grupper, der bevidst ødelægger debatter og lukker ned for andres samtaler, er ikke velkomne på Folkemødet,« skriver Folkemødet søndag i en pressemeddelelse ifølge Berlingske.

Opfordringen fra Folkemødets direktion har i løbet af weekenden vakt furore blandt politikere og meningsdannere.

Blandt andet er den af Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, blevet kaldt for »skammelig«, men Steffen Larsen fra Liberal Alliance til Berlingske har kaldt det »et antidemokratisk standpunkt«.

I pressemeddelesen, der blev udsendt søndag, lyder det også, at Folkemødet tager afstand fra demonstranter, der ønsker at tvinge sig adgang til en scene eller et arrangement.

Også opfordrer Folkemødet nu alle til at deltage i den demokratiske debat inden for aftalte spilleregler.

Opdateres...