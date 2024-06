Hun er i Paris, men hun holder sig konstant i baggrunden.

For selv om den danske tennisstjerne Holger Rune har sin søster, Alma, med i den franske hovedstad til French Open, så ser man stort set intet til hende.

Hun hjælper ellers sin lillebror med en masse praktiske ting, og hun er da også på stadion, hver gang han spiller.

Det er bare ikke i spillerboksen, hvor teamet og familien ellers plejer at sidde placeret. Og det er der en særlig årsag til, fortæller Holger Rune på et pressemøde efter lørdagens sejr i tredje runde.

Alma Rune sidste år under en træning ved French Open. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Alma Rune sidste år under en træning ved French Open. Foto: Bax Lindhardt

»Hun hjælper mig med nogle praktiske ting, og det er hyggeligt at have familien her på hviledage,« lød det fra danskeren, inden han fortsatte:

»Men nogle gange kan det godt blive lidt kaotisk og stresset i boksen. Så jeg tænker, det kan være rart at sidde lidt væk, fordi jeg nogle gange godt kan blive frustreret. Det er lidt mere intenst at sidde i boksen, så det er derfor.«

Den danske stjernes søster var også i Paris sidste år, da han gik hele vejen til kvartfinalen.

Dengang sad hun dog heller ikke primært i boksen, men han understreger dog, at det intet har med overtro at gøre.

»Alma er her med nogle venner, så jeg tror bare, hun havde lyst til at sidde et andet sted og hygge lidt,« afsluttede han.

Holger Rune er klar til fjerde runde ved French Open, hvor der mandag aften venter et gigantisk brag mod den tyske superstjerne Alexander Zverev, der ligger nummer fire i verden.

Du kan følge mandagens brag live på bt.dk.