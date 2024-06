Mediemogulen Rupert Murdoch gifter sig med pensioneret molekylærbiolog. Det er hans femte ægteskab.

Den 93-årige australske mediemogul Rupert Murdoch er blevet gift for femte gang.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Denne gang med den pensionerede molekylærbiolog Elena Zhukova, som er knap 30 år yngre end ham.

Rupert Murdoch har tidligere været gift fire gange, og så har han været forlovet en enkelt gang, uden at det førte til ægteskab.

Han gik fra sin seneste hustru i 2022 og blev året efter forlovet med radioværten Ann Lesley Smith. Men en måned senere blev bryllupsplanerne aflyst.

Samme år mødte han sin nye hustru under en familiemiddag, skriver mediet Sky News.

Elena Zhukova er emigreret til USA fra Rusland. Hendes datter, Dasha Zhukova er iværksætter og har tidligere været sammen med den russiske oligark Roman Abramovich.

Murdoch har selv seks børn.

Et af dem - sønnen Lachlan Murdoch - overtog sidste år ansvaret for medievirksomhederne Fox Corp og News Corp, efter at Rupert Murdoch meldte sin afgang som bestyrelsesformand.

- Hele mit professionelle liv har jeg dagligt beskæftiget mig med nyheder og idéer, og det ændrer sig ikke.

- Men tiden er inde til at påtage mig nye roller, vel vidende at vi har meget talentfulde afdelinger og en passioneret og principfast leder i Lachlan, som vil blive ene bestyrelsesformand for begge virksomheder, sagde han i den forbindelse ifølge Fox News.

Rupert Murdoch understregede dengang, at virksomhederne "er ved godt helbred, ligesom jeg er".

Som blot 21-årig overtog Rupert Murdoch to skrantende australske aviser fra sin netop afdøde far. Murdoch forvandlede familieforetagendet News Limited til en stor, kommerciel succes.

Han begyndte at opkøbe andre aviser - først i Australien, men senere også Storbritannien og USA.

Især The Sun blomstrede op, da Murdoch overtog den. Og læserne strømmede til fra hele verden.

I 2000 ejede Murdoch over 800 virksomheder i mere end 50 lande med en samlet værdi på over fem milliarder dollar.

Den første store skandale i egne rækker opstod, da han flyttede den traditionelle medieproduktion væk fra Fleet Street i London og fyrede 6000 medarbejdere.

Men hvad der virkelig ødelagde Murdochs ry i England, var en hacking-skandale i 2011. Det blev her afsløret, at familiens aviser havde aflyttet både kendte og ukendtes telefoner i årevis.

