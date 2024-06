Han sagde op, men så ombestemte han sig. Og blot én måned senere blev Xavi fyret som Barcelona-træner efter udtalelser om, at catalonierne ikke kunne kæmpe med i alle turneringer med så ringe økonomi.

Viaplays fodboldkorrespondent Luna Christofi, der siden 1999 har boet i Spanien, kender intet fortilfælde og vurderer, at kun ét ord kan beskrive situationen i FC Barcelona lige nu.

»Kaos er ordet, men problemet kan koges ned til, at det er en kaospræsident, som styrer klubben i øjeblikket. Joan Laportas anden periode i klubben har ikke været meget andet end kaos,« siger Luna Christofi til B.T.

Xavi har på trods af økonomiske udfordringer vundet det spanske mesterskab med Barcelona, mens de ender, som nummer to i denne sæson. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Xavi har på trods af økonomiske udfordringer vundet det spanske mesterskab med Barcelona, mens de ender, som nummer to i denne sæson. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

Hun var dog stor fortaler for præsidentens beslutning om at hyre Xavi som manager. Derfor er hun også ked af, hvad den tidligere eminente spilfordeler har fundet sig i.

»Når Barcelona skranter så meget økonomisk, som de gør, er det vigtigt at tage fornuftige beslutninger, og det er min opfattelse, at den sportslige ledelse har lyttet utrolig lidt til Xavi.«

»Jeg kender Xavi som en temperamentsfuld person, og jeg forstår godt hans frustration. Laporta er den store taber i den her situation,« siger hun.

Blandt Laportas dårlige beslutninger nævner hun også det ærgerlige farvel til Lionel Messi og købet af Bayern-bomberen Robert Lewandowski.

En tysk monsteropgave

Tyske Hansi Flick tager over for Xavi, og tyskeren står ifølge Luna Christofi over for sit livs hårdeste job, men han har en fordel i forhold til Xavi.

Laporta og Flick i håndslag over den nylige aftale. Foto: German Parga/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Laporta og Flick i håndslag over den nylige aftale. Foto: German Parga/EPA/Ritzau Scanpix

»Hansi Flick står over for en monsteropgave. Tyskeren får ikke bedre betingelser, for økonomien er stadig den samme.«

»Men fansene forventer ikke, at han forstår de catalanske traditioner med det samme. Flick skal dermed være fodboldtræner og ikke kulturbærer, som Xavi skulle. Han er mere fri,« siger hun.

Hansi Flick havde en voldsomt succesfuld periode som cheftræner i Bayern München, hvor han vandt syv trofæer på to år i en klub, som han kendte ind til benet.

Derudover er det et forholdsvist ubeskrevet blad som cheftræner på allerhøjeste klubplan, der har overtaget tøjlerne i Barcelona midt i al kaosset.