Hvis Nicklas Bendtner skal starte sin morgen på bedst mulig vis, gøres dette gerne med en tur i havet eller i træningscenteret.

Men et ønske om at holde kroppen sund er ikke den eneste årsag til, at den tidligere landsholdsstjerne dag efter dag får pulsen op.

»Jeg er nødt til at træne, for min krop begynder at falde fra hinanden, hvis jeg ikke gør noget,« siger Bendtner i et interview med Daily Mail og tager sig til knæet.

»Siden min bilulykke er min krop aldrig rigtig helet. Den er aldrig rigtig blevet den samme,« fortsætter han.

Bendtners Aston Martin blev totalskadet, men bilen var ikke det eneste, der gik i stykker. Foto: Alkover

Selvom det er knap 15 år siden, at den daværende Arsenal-spiller kørte af vejen på vej til træning og totalskadede sin Aston Martin, døjer han fortsat med efterveerne af den voldsomme ulykke.

Blandt andet sover han i en seng, der er hård som træ, fortæller han.

Ulykken fik selvsagt også stor betydning for fodboldkarrieren, der aldrig blev den samme, og smertestillende piller blev en fast del af hverdagen.

»Når man spiller med smerter og begynder at tage piller, så er det et skråplan. Jeg havde brug for dem for at kunne spille på grund af smerterne. Jeg tog dem uafbrudt i omkring to år. Problemet var, at jeg ikke kunne træne uden dem,« siger Nicklas Bendtner og fortæller, at han også fik bivirkninger af de mange piller.

»Det påvirkede mit humør, og hvordan jeg var som person. Til sidst var jeg nødt til at holde op. Jeg skulle aldrig være begyndt. De er tilgængelige overalt.«

I dag er støvlerne lagt på hylden, og i stedet har han fået en eksperttjans hos TV 2.

