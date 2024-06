Cristiano Ronaldo har vundet utroligt mange trofæer i løbet af sin lange karriere, men ikke så mange, at han ikke stadig kan blive opløst af gråd efter en tabt finale.

Al Nassr og den portugisiske superstjerne tabte natten til lørdag dansk tid den hjemlige pokaltunering 'Kings Cup' efter straffespark til Al Hilal.

Al Hilal vil man næppe i straffesparkskonkurrence med, for de har den marokkanske keeper Bono på mål, der til VM i Qatar snuppede alle Spaniens tre straffespark i ottendedelsfinalen. Og målmanden afgjorde også finalen mod Cristiano Ronaldo, der dog selv scorede på sit spark.

En helt knust Ronaldo. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

I tårer biver han trøstet af brasilianske Alex Telles. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Cristiano Ronaldo var utrøstelig efter kampen, og det er helt tydeligt, hvor inderligt portugiseren hader at tabe, der igennem hele sin karriere har udtrykt frustration over en tabt kamp. Her for eksempel efter EM-finalen i 2004, hvor en 20 år yngre Ronaldo græder ud til Luiz Felipe Scolari.

Cristiano Ronaldo og Portugals manager Luiz Felipe Scolari efter EM-finalen i 2004. Foto: Jerry Lampen/Reuters/Ritzau Scanpix

Nederlaget fredag nat betyder, at Cristiano Ronaldo blot har vundet et enkelt mindre trofæ med Al Nassr siden sit skifte dertil i januar 2023. I denne sæson kan han dog glæde sig over at have slået målrekorden på en enkelt sæson i den saudiske liga med 35 mål.