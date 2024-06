Der var ingen reel kontrol.

Politikerne stemte ukritisk hinandens ulandsbistandsprojekter igennem, hvorefter millioner af danske skattekroner blev brugt på demokratiprojekter i udviklingslande.

Det er kritikken fra en række personer, der var med til at godkende dansk støtte til den palæstinensiske organisation DFLP.

De tager nu bladet fra munden og retter en hård kritik mod det danske system til ulandsbistand.

DFLP er kommet i fokus, efter B.T. har afdækket, at organisationen deltog i terrorangrebet på Israel 7. oktober og stod bag på drabet på en civil mand under angrebet.

I ti år op til angrebet arbejdede Enhedslisten sammen med DFLP i et projekt, der var støttet af danske skattekroner igennem Dansk Institut for Partier og Demokrati (DIPD).

Instituttets bestyrelse, der står for at godkende støtteprojekter i instituttet, består hovedsageligt af repræsentanter for Folketingets partier – de samme partier, der indstillede udviklingsprojekterne.

Og det er et problem, hvis man spørger flere af de personer, der sad i bestyrelsen, dengang projektet med DFLP blev stemt igennem.

»DIPD har gode og engagerede medarbejdere, men jeg har fra dag ét af den periode, hvor jeg var bestyrelsesmedlem, sagt, at det var en uheldig konstruktion,« lyder det nu fra Peter Kurrild-Klitgaard.

Han er professor i statskundskab ved Københavns Universitet og sad i bestyrelsen som repræsentant for universitetet, da projektet med DFLP blev godkendt.

Peter Kurrild-Klitgaard mener, at det er et problem, at partierne godkender de projekter, de selv har indstillet.

Noget, han mener i princippet burde gøre bestyrelsesmedlemmerne inhabile.

»I stedet kunne jeg observere en konsensus, hvor reelt alle altid fik medhold med støtte fra alle,« siger han.

Peter Kurrild-Klitgaard fortæller, at han kun kan komme i tanke om to gange, hvor projekter ikke blev godkendt. Herefter blev de rettet til og godkendt ved næste bestyrelsesmøde, siger han.

»Hvis man gerne vil støtte den slags arbejde, burde man have fundet en anden form, hvor der enten ikke var en sådan administrativ overbygning, eller hvor de politiske partier slet ikke selv var involveret i beslutningerne.«

Dennis Nørmark er foredragsholder og forfatter. Han sad i bestyrelsen, da projektet med DFLP blev stemt igennem.

Det er et synspunkt, der bakkes op af Peter Kurrild-Klitgaards daværende bestyrelseskollega, forfatter og foredragsholder Dennis Nørmark.

Han sad i bestyrelsen for DIPD som repræsentant for Liberal Alliance og kalder bestyrelsens godkendelse for 'et gummistempel'.

»Der var måske en eller to gange under hele min tid i bestyrelsen, hvor vi ikke fulgte en indstilling. Man var et gummistempel for det, der foregik – man fik et latterligt småt honorar og skulle nogle gange læse 2-300 sider om hvert af projekterne til et møde.«

Derudover mener Dennis Nørmark, at bestyrelsen var dårligt kvalificeret til at undersøge indstillingerne. Det var ifølge ham en af grundene til den mangelfulde kontrol med indstillingerne.

»Det var skrevet på et svært forståeligt 'udenrigsministeriesprog', så vi var mange, der var forudsætningsløse for at kunne forstå, hvad der egentlig stod. Jeg er ikke bleg for at indrømme, at nogle af os – inklusiv mig selv – ikke altid var klar over, hvad der stod i papirerne,« siger han og nævner et hårdt presset sekretariat som endnu en grund til, at kontrollen med projekterne kan have været mangelfuld.

Også Aia Fog, der sad i DIPDs bestyrelse for Dansk Folkeparti, finder stadig den dag i dag instituttets arbejde problematisk.

»Hele præmissen var, at hvis partierne er demokratiske, skal de have penge. De blev indstillet, og så fik de midlerne. På den måde var det ret ukompliceret. Ud fra præmissen fungerede det jo stort set som det skulle. Det er så en præmis, vi synes er håbløst, håbløst naiv,« siger hun med henvisning til Dansk Folkepartis manglende tro på effekten af demokratiudvikling i udviklingslande.

Aia Fog er dog ikke enig i, at bestyrelsen ikke undersøgte indstillingerne ordentligt.

»Vi sad og tjekkede de indstillede partier så godt vi kunne. Det er jo repræsentanter for Folketingets partier, der indstiller dem. Så man må formode, at sekretariatet tjekkede indstillingerne fra de enkelte partier, inden de blev fremlagt for bestyrelsen. Men man kan godt sige, at alt gik igennem,« lyder det fra Aia Fog, der var den eneste, der talte imod Enhedslistens indstilling af den palæstinensiske gruppe DFLP.

Det er dog ikke alle medlemmerne fra den daværende bestyrelse, der i dag finder organisationens arbejde kritisabelt.

Ann Sofie Orth, der er konservativ borgmester i Rudersdal Kommune, skriver i en skriftlig kommentar, at hun i høj grad var tilfreds med arbejdet i bestyrelsen.

»Det ligger mange år tilbage, og jeg husker mine knapt tre år i bestyrelsen som en spændende tid med det helt naturlige fokus at opbygge en organisation, der kunne løfte samarbejdet mellem partierne og deres udenlandske samarbejdspartnere. Ledelsen, med formanden Henrik Bach Mortensen i spidsen, gjorde en stor indsats,« skriver hun til B.T.

B.T. har forelagt de tidligere medlemmers udtalelser for Mathias Parsbæk Skibdsdal, der er direktør i Dansk institut for partier og demokrati.

Han har sendt følgende skriftlige svar:

»Inden for DIPD’s lovbundne struktur lægger både bestyrelse og sekretariat en stor indsats i at sikre så god og effektiv en støtte til demokratiets udvikling som muligt. Hvordan medlemmer af bestyrelsen for 11-12 år siden har oplevet samarbejdet, må de naturligvis stå på mål for,« skriver han og fortsætter:



»At måle og veje demokratistøtte er åbenlyst vanskeligt. Derfor samarbejder DIPD fagligt med andre organisationer på både dansk og europæisk niveau, så vi kan dokumentere og vise værdien af den demokratistøtte, som verden i stigende grad har behov for.«