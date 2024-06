Birthe Kjær måtte i weekenden pludselig aflyse en række koncerter.

Den 75-årige dansktop-dronning var blevet ramt af en virus på stemmebåndet og måtte derfor melde afbud flere steder i landet, men efter en uge med ro og medicinsk behandling, har hun nu godt nyt til sit publikum.

Lørdag den 25. maj holdt Birthe Kjær endnu engang en stor folkefest på årets Jelling Musikfestival, hvor hun fik publikum til at danse i lange 'fut-tog'-kæder foran den store hovedscene.

Hun var imidlertid ikke på toppen, da hun stod på scenen.

I denne weekend skulle hun have spillet til Sjællandsfestivalen, et Europa Folkemøde i Mariager og i Tivoli Friheden i Aarhus, men hun aflyste, da stemmen pludselig var væk.

Søndag aften forklarer Birthe Kjær til B.T., hvad der skete.

I en sms skriver hun først om koncerten i Jelling:

»Den blev gennemført med en lidt hæs stemme på grund af en virus. Men jeg pressede stemmen, og ingen kunne høre det.«

Hun fortsætter:

»Et par timer senere sang jeg med stor hjælp af mine korpiger på det lokale plejehjem, og derefter forsvandt stemmen.«

Birthe Kjær skriver videre, at hun i den seneste uge har været i medicinsk behandling og generelt undgået at bruge stemmen.

»Og det er allerede meget bedre,« slutter hun og tilføjer, at hun regner med at være klar til at optræde igen i den kommende weekend, hvor hun fredag spiller til Haze over Haarum-festivalen i Harboøre og lørdag til 'Rock i Frederikshavn'.

Som erstatning for de aflyste koncerter fik publikum i de ramte byer et grandprixshow med Birthe Kjærs band 'Feel Good Band' og sangerne Gry, Lise Haavik, Søren Poppe og Anette Heick.