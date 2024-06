Det er kun ganske få dage siden, Ukraine fik lov af flere vestlige lande.

Men allerede nu ser det ud til, at de har benyttet sig af muligheden til at ramme Rusland. Endda på ganske spektakulær vis.

Danmark er blandt de lande, som har givet Ukraine lov til at benytte donerede våben til at ramme mål på russisk territorium.

Det samme har Frankrig.

Og senest er USA kommet med i en lettere begrænset udgave, hvor Ukraine har fået lov til at ramme Rusland i området ikke langt fra den ukrainske storby Kharkiv.

Her er Rusland netop over de seneste uger rykket ind på ukrainsk territorium og nærmet sig millionbyen, som er under daglige angreb.

Kommer Rusland meget nærmere Kharkiv, som ligger omkring 40-50 kilometer fra den russiske grænse, så er de inden for rækkevidde med artilleri, hvilket Ukraine for alt i verden vil forhindre, så Kharkiv ikke forvandles til et nyt Mariupol, der blev sønderbombet af Rusland.

Efter Ukraine har fået lov af en række vestlige lande til at ramme mål på russisk jord, har de ikke tøvet.

Søndag skal de have ramt et russisk våbenlager i byen Sjebekino, der ligger i Belgorod-regionen ikke langt fra grænsen til Ukraine.

Flere militærbloggere beskriver det ukrainske angreb.

Og en af dem deles af den danske ekspert Jacob Kaarsbo.

»Siden Ukraine fik grønt lys til at ramme militære i Rusland, har de ikke spildt tiden,« skriver han på X.

Det medfølgende billede viser en totalt ødelagt bygning, som skal være den, Ukraine har ramt.

Nærmest siden starten på den russiske invasion af Ukraine i februar 2022 har man fra ukrainsk side ønsket at kunne bruge de våben, som bliver doneret fra Vesten, på russisk jord.

Men først for ganske nyligt har de fået lov til det.

Derfor har de ellers mange og store angreb på russisk jord i løbet af 2024 været udført fra ukrainsk side med egenproducerede våben – ofte i form af droner.

Her har Ukraine ramt Rusland adskillige hundrede kilometer bag frontlinjen.

Også på den besatte Krim-halvø har Ukraine formået at ramme Rusland hårdt. Og her har de under hele invasionen måttet bruge donerede våben, da man fra Vestens side ikke anser Krim for at være russisk jord.

Men nu har Zelenskyj og det ukrainske forsvar altså en helt ny mulighed for at gøre ekstra ondt på Putin og Rusland.

En mulig game changer – i hvert fald i kampen om millionbyen Kharkiv.