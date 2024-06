To personer er nu dømt i en tragisk sag, hvor en plejehjemsbeboer blev kvalt i et stykke pølse og døde.

Der er tale om en sosu-assistent og en sosu-hjælper, der begge er kendt skyldige i grov forsømmelse og skødesløshed i forbindelse med deres arbejde.

Det skriver Århus Stiftstidende, der har talt med Aarhus kommunes forvaltningschef fra Ældre og Omsorg, Heidi Have.

»Retten har talt, og det respekterer vi. Det er på alle måder en dybt ulykkelig sag for alle implicerede. Den har været undervejs i snart fire år, og det er godt, at den nu får en afslutning,« siger hun til det lokale medie.

Det var en 69-årige mandlig beboer på et plejehjem i Viby i Aarhus, der tilbage i 2020 døde efter at have spist et stykke pølse.

De to ansatte forsøgte at hjælpe manden, men ifølge retten ringede de ikke 112 hurtigt nok.

Retten besluttede at give dem 5000 kroner i form af otte dagbøder. Den ene af de to accepterede dommen, mens den anden bad om 14 dages betænkningstid i forhold til at anke dommen.

Til TV 2 Østjylland fortæller anklagerfuldmægtig Sara Hyltoft, der førte sagen for Østjyllands Politi, at sagen er tragisk og ulykkelig for alle involverede og mandens pårørende.

»Det har aldrig været på tale, at nogen med vilje har gjort noget forkert, men kvinderne ringede altså ikke 112, ligesom de ikke med det samme forsøgte med livreddende førstehjælp, og derfor blev de sigtet 14 dage senere, da man havde vurderet sagen,« siger Sara Hyltoft.