Hun behøvede ikke engang at sige noget. Ansigtsudtrykket sagde det hele.

For da den danske tenniskomet Clara Tauson søndag aften satte sig foran mikrofonen til pressemødet efter nederlaget i fjerde runde ved French Open, lyste skuffelsen ud af hende.

»Jeg skal lige sluge i dag, og så er der måske glæde i morgen. Den er tung, men jeg er også stolt over den uge, jeg har sat sammen,« forklarede hun og tilføjede:

»Jeg tror, jeg var meget mere frustreret indeni, end jeg viste. Jeg er megaskuffet, men jeg taber også til en bedre spiller, og sådan er det.«

Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

Søndagens kamp mod den tunesiske stjerne Ons Jabeur blev i øvrigt spillet på French Opens næststørste bane, Suzanne Lenglen.

Og det var da også første gang ved turneringen, at danskeren røg ind på så stor en scene.

Noget, der var med til at gøre hende nervøs inden kampen, indrømmede hun videre på pressemødet:

»Man bliver lidt ekstra nervøs, når der er så mange mennesker, men der var også kæmpe opbakning til både mig og til hende.«

Clara Tauson tabte søndag til tunesiske Ons Jabeur. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

»Når jeg lige er kommet mig over den her, så bliver jeg også glad for, hvad jeg har præsteret. Det er første gang, jeg er i fjerde runde ved en grand slam. Men altså...jeg er også atlet og vil gerne vinde.«

Nederlaget betyder da også, at Clara Tauson rejser hjem fra Paris hurtigst.

Også selv om hendes barndomsven Holger Rune spiller et kæmpe brag på ikoniske Court Philippe-Chatrier mandag aften.

Den kamp har hun i hvert fald ikke planer om at se på Roland Garros-anlægget.

»Jeg skal væk herfra. Jeg kan ikke se på mere regn. Ej, jeg skal hjemad hurtigst muligt,« afsluttede hun.

