Fredag blev der gjort et opsigtsvækkende fund i Ribe Å.

En død person blev fundet af en ansat i kommunen. Siden er arbejdet gået med at finde frem til personens identitet. Men der kan gå lang tid endnu. Dermed er der fortsat stor mystik i den tragiske sag.

Det kan man læse i en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi, der er udsendt søndag eftermiddag.

Her beskrives det, at politiets undersøgelse er afsluttet for nu.

Der ligger dog stadig et større arbejde i at få fastslået, hvem den afdøde person, som blev fundet fredag morgen, er.

Det var en ansat i kommunen, som gjorde fundet af den afdøde, mens vedkommende var ved at tømme et grødefang i åen, som politiet beskriver det.

Selve anmeldelsen løb ind til politiet 07.51. Og siden har arbejdet været i fuld gang i området.

Både fredag, lørdag og søndag har der været dykkere i vandet, som har undersøgt det område, hvor den afdøde blev fundet.

Det har været med et håb om at finde ting, der kan gøre efterforskerne klogere på, hvad der er sket, og hvem det er sket for.

For det er nemlig det helt store tilbagestående spørgsmål: hvem er den afdøde?

Endnu har det ikke været muligt at fastslå, hvem personen er. Og der kan gå et godt stykke tid, før det eventuelt står klart.

»Syd- og Sønderjyllands Politi arbejder fortsat på at identificere den afdøde person, så pårørende kan underrettes. En række nærmere undersøgelser af det fundne går nu i gang, og der kan gå flere uger, før resultaterne foreligger derfra,« skrives det i pressemeddelelsen.

Her fremgår det også, at man fra politiets side ikke mistænker, at der er foregået en kriminel handling i sagen.

Afslutningsvis i pressemeddelelsen skrives det, at der fortsat kan være behov for at foretage yderligere undersøgelse i Ribe Å i forbindelse med sagen, som altså langt fra er afsluttet.