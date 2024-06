Er du også godt træt af skruelåg, der sidder fast på sodavandsflasken og mælkekartonen?

Så er der desværre dårligt nyt.

Dansk Folkepartis spidskandidat til EU-Parlamentsvalget, Anders Vistisen, gør det meget klart, at han vil have fjernet den EU-lov, hvor der stilles krav om de fastsiddende skruelåg.

»Skruelåg er et dagligt irritationsmoment,« siger han.

Men han erkender også, at det bliver meget svært at gøre ønsket til virkelighed.

Dansk Folkepartis spidskandidat til EU-Parlamentsvalget, Anders Vistisen, er dødtræt af, at skruelågene sidder fast. Foto: Thomas Nørmark Krog Vis mere Dansk Folkepartis spidskandidat til EU-Parlamentsvalget, Anders Vistisen, er dødtræt af, at skruelågene sidder fast. Foto: Thomas Nørmark Krog

»Vi gjorde det rigtige til at starte med, for vi stemte ikke ja til, at det her direktiv skulle igennem. Men vi kan gøre meget lidt fra EU-Parlamentets side,« siger Anders Vistisen, der i øvrigt er det danske medlem med mest fravær.

Anders Vistisen har en konkret idé til at forsøge at få ændret direktivet om skruelåg, hvis han genvælges 9. juni, men han tvivler selv på, at det vil lykkedes.

»Det vi kan gøre det, er, at når vi efter valget skal godkende kommissærerne, så kan vi sige til den kommissær, der sidder på det her område, at vi kun vil stemme på dig, hvis du lover på et tidspunkt de næste fem år at fremskrive lovgivningen, der reviderer det her direktiv, og så må vi håbe, at løftet holdes,« siger han og tilføjer:

Også ved brug af mælk, driller skruelågene Anders Vistisen (DF). Til venstre er B.T.s journalist Maria Koberg Bohm. Foto: Thomas Nørmark Krog Vis mere Også ved brug af mælk, driller skruelågene Anders Vistisen (DF). Til venstre er B.T.s journalist Maria Koberg Bohm. Foto: Thomas Nørmark Krog

»Men det er tit, de løfter ikke bliver holdt, så man er faktisk lidt magtesløs.«

Så regner du med, at næste gang vi skal til EU-Parlamentsvalget, så har vi stadig bøvl med skruelågene, der sidder fast?

»Selv hvis jeg fik alle 15 mandater fra Danmark, så vil jeg ikke love, at vi kan gøre det helt store ved det her,« siger han.

Lad os se på det fra et populismebarometer. Man kan vel godt sige, at det er noget, du på ingen måder kan gøre noget ved, det har du selv lige sagt...

»Jeg har sagt, vi kun kan gøre noget ved det, hvis vi får overbevist EU-Kommissionen, men jeg har ikke noget imod at blive kaldt populist. Det betyder bare, at man går op i, hvad folk de mener,« siger han og fortsætter:

»Men på populismebarometeret er det her et enormt stærkt symbol på fjollet EU-lovgivning.«

Skruelåg på mælk deler vandene blandt én type patienter. Læs mere om det HER.

Temu har taget danskerne med storm, men i den kinesiske webjungle fyldt med gode priser, rabatter og gratis levering, kan det være svært at skelne mellem store besparelser og farlige fristelser.

Lyt med, og bliv klogere på, hvor du kan gøre dig et sandt kup, hos Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.