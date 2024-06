Selvom teltene i haven ved Københavns Universitet er revet op, har man ikke set det sidste til organisationen bag.

Nu vil Studerende mod Besættelsen fokusere deres kræfter på andre slags aktivisme, siger en talsperson i studenterorganisationen Asger Trier Kjær.

Den 6. maj slog de studerende telte på Københavns Universitets grund, for at demonstrere mod blandt andet universitets investeringer i virksomheder, der har aktiviteter i israelske bosættelser på Vestbredden, men de havde også en række andre krav.

»Det har krævet rigtig meget logistik og planlægning bare at holde lejren i gang. Og nu vurderer vi, at det giver bedre mening at lave en anden slags aktivisme,« siger han.

Studerende mod Besættelsen kræver, at Københavns Universitet: Anerkender og fordømmer det igangværende folkedrab og opfordrer til en øjeblikkelig våbenhvile og ophævelsen af belejringer af Gaza.

Trækker deres investeringer fra virksomheder, som profiterer på eller er medskyldige i besættelsen af Palæstina.

Tilbyder fuld økonomisk gennemsigtighed i forhold til deres investeringer.

Afslutter deres indkøbsaftaler med virksomheder, som profiterer på eller er medskyldige i besættelsen af Palæstina.

Forpligter sig til en akademisk boykot ved at afslutte institutionelt samarbejde med israelske akademiske institutioner.

Anerkender deres palæstinensiske studerendes vanskelige situation.

Hvilke andre midler vil I tage i brug nu?

»Aktivisme fungerer jo bedst, hvis andre ikke ved, hvad der skal ske.«

Hvor går grænsen for, hvilken slags aktivisme I vil lave?

»Sådan noget som blokader er i vores værktøjskasse, det er sit-ins også. Det, mener vi, er helt inde for rammerne af, hvad der giver mening for at stoppe det folkedrab, der er i gang i Gaza.«

Hvad med hærværk og vold?

»Der er ikke nogen her, der kunne finde på at tage vold i brug. Hærværk er jeg mere i tvivl om. Når man tænker på, at over 36.000 mennesker er døde i Gaza, kan jeg godt forstå, at nogle tyr til hærværk. Men det kommer ikke til at komme fra Studerende mod Besættelsen, er jeg overbevist om.«

Det lå ellers ikke i kortene, at det allerede ville være nu – en lille måned inde i lejrens historie – at de ville forlade området.

I begyndelsen af maj fremsatte organisationen en række krav samtidig med, at de etablerede lejren, og organisationen hævdede dengang, at de ikke ville rykke sig, før kravene var blevet indfriet.

Søndag forlader de haven, men med deres krav kun delvist imødekommet.

De har fået en delvis indrømmelse, da Københavns Universitet tirsdag meddelte, at man stopper investeringer i virksomheder, der har aktivitet i bosættelserne. Derudover lovede man gennemsigtighed i deres investeringer.

»Nogen har angrebet os på, at vi sagde, at vi ikke ville gå, og nu går vi jo så. Og de har en pointe, for vi havde tænkt os at blive. Men vi har vurderet, at det vil fungere bedre at tage kampen ud på gaden. Og nu er det ved at være sommerferie, og der er ikke nogen på universitetet, som vi kan konfrontere længere,« siger Asger Trier Kjær.

Men har I en oplevelse af, at I har været konfronterende?

»Ja, det har vi. Vi har været en konstant påmindelse om, hvad der sker. Mange af mine venner er fuldstændig enige med mig, men der har det ikke lige passet ind i deres planer at slå telt op. Og med lejren er de blevet konfronteret med, at vi har ofret noget for at være her.«