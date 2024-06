En dybt frustreret Clara Tauson er ude af French Open efter en kamp, hvor hun hamrede et hav af fejl afsted og enkelte gange blev en smule udstillet.

Herunder får du B.T.s dom over danskerens præstation:

Puha, det kommer til at tage noget tid, før Clara Tauson kommer sig over den her. Og det forstår vi godt. For så god var Ons Jabeur bare virkelig ikke.

Men ufatteligt mange uprovokerede fejl og ekstremt dårlige beslutninger bliver bare straffet mod topspillere. Det lærte danskeren så på den hårde måde. For hun var ikke i nærheden af at vinde ét af sættene.

Den ellers drabelige forhånd svigtede alt for mange gange, og Tausons netspil var ikke-eksisterende. Lige dér blev hun desværre udstillet af tuneseren.

Og derfor endte det danske stortalent til sidst med at falde sammen og i stedet sendt ud af turneringen med cifrene 4-6, 4-6.

Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

Lad os starte med at slå én ting fast: Danskeren har præsteret over al forventning her ved French Open.

Men vi sidder alligevel tilbage med en stor frustration indvendig, for hun kunne sagtens have drevet det til noget endnu større her i den franske hovedstad med det spil, hun har vist de seneste mange dage.

Det lover godt for fremtiden, men det er bare slet, slet ikke sikkert, at hun får så gode muligheder for at gå langt i en grand slam, som hun kunne have gjort her, resten af året.

Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

Clara Tauson var nærmest konstant rasende over de mange gyldne forhåndsmuligheder, hun missede i Ons Jabeurs servepartier.

Og derfor skældte hun hele tiden ud på sig selv, mens hun kiggede frustreret op på sin boks.

»Hvor er det talentløst. Hvor er det unødvendigt. Hold nu op! Jeg bliver skør,« var blot nogle af de mange udbrud, hun kom med.

Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Øv...så sluttede Tauson-eventyret i Paris. Og hvor er det ærgerligt, for hun havde VIRKELIG en god mulighed for at nappe den kvartfinaleplads. For første gang nogensinde.

Hun kan dog trøste sig med et kæmpe spring på verdensranglisten, omkring to millioner kroner i præmiepenge og en OL-billet, der virker til at være uhyre tæt på nu.

Danskerens French Open har alt i alt været forrygende, og vi kan heller ikke vente med at se hende ved Wimbledon om en måneds tid.